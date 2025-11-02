УКР
Новини Шпигунство РФ в Європі
503 9

Дрони стежать за військовими базами,- міністр оборони Бельгії Тео Франкен

Франкен: дрони стежать за бельгійськими військовими базами

Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, розслідування розпочали після серії інцидентів з невідомими БпЛА.

Шпигунські дрони та реакція Бельгії

За словами Франкена, безпілотники могли збирати стратегічну інформацію про розташування винищувачів і складів із боєприпасами.

Міністр оборони Бельгії припустив, що до цього можуть бути причетні російські спецслужби, хоча прямо Мокву у цьому він не звинуватив.

"Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - зазначив міністр оборони Бельгії.

Франкен наголосив, що сучасна війна - це "війна дронів", і держава має бути готовою до таких викликів.

Наступного тижня він представить план на 50 млн євро щодо створення національної системи протидії безпілотникам.

Найбільш помітні інциденти з дронами-шпигунами сталися останніми днями:

  • над базою Кляйне-Брогель на сході країни зафіксували підозрілі дрони;

  • кілька безпілотників з’явилися над базою у південній частині Бельгії;

  • над військовим об’єктом у Валлонії невідомі дрони помічали двічі.

Раніше цього тижня Тео Франкен у коментарі бельгійському медіа HUMO заявив, що НАТО "зрівняє Москву із землею", якщо Кремль коли-небудь спробує напасти на Брюссель.

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними".

Бельгія (461) НАТО (6935) шпигунство (1083) дрони (6270)
Коментувати
Сортувати:
А ви щось будете з цими робити , чи прес конференції в змі збирати про те що вони роблять , спокійнісінько над базами висять, куколди.
02.11.2025 20:27 Відповісти
Ідіот. Кому цікаво розташування F-16 у Бельгії?
02.11.2025 20:31 Відповісти
Літають - починайте дебати
02.11.2025 20:33 Відповісти
Треба , тим дронам , висловити потужне занепокоєння !
02.11.2025 20:38 Відповісти
Провести ответное наблюдение за дронами. Мало ли шо...
02.11.2025 20:43 Відповісти
Там усе просякнуте кацап'ячою агентурою; постійно відстежують, що свіжого надходить, тобто, до чого їм готуватись.
02.11.2025 20:48 Відповісти
цікаві люди ,військові на Заході , кацап'ячі дрони на їх теріторіях ,як у себе вдома ...а вони скиглять ...збивати треба ,чуєш Тео Франкен ? ...
02.11.2025 20:52 Відповісти
Вони переслідували дрони на поліцейських машинах. Серйозно. Так і написали.
02.11.2025 21:29 Відповісти
Чому ваші дрони не стежать за кацапськими базами?
02.11.2025 21:15 Відповісти
 
 