Дрони стежать за військовими базами,- міністр оборони Бельгії Тео Франкен

Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, розслідування розпочали після серії інцидентів з невідомими БпЛА.

Шпигунські дрони та реакція Бельгії

За словами Франкена, безпілотники могли збирати стратегічну інформацію про розташування винищувачів і складів із боєприпасами.

Міністр оборони Бельгії припустив, що до цього можуть бути причетні російські спецслужби, хоча прямо Мокву у цьому він не звинуватив.

"Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - зазначив міністр оборони Бельгії.

Франкен наголосив, що сучасна війна - це "війна дронів", і держава має бути готовою до таких викликів.

Наступного тижня він представить план на 50 млн євро щодо створення національної системи протидії безпілотникам.

Найбільш помітні інциденти з дронами-шпигунами сталися останніми днями:

над базою Кляйне-Брогель на сході країни зафіксували підозрілі дрони;

кілька безпілотників з’явилися над базою у південній частині Бельгії;

над військовим об’єктом у Валлонії невідомі дрони помічали двічі.

Раніше цього тижня Тео Франкен у коментарі бельгійському медіа HUMO заявив, що НАТО "зрівняє Москву із землею", якщо Кремль коли-небудь спробує напасти на Брюссель.

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними".

