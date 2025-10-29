Москву зрівняють із землею, якщо РФ вдарить ракетою по Брюсселю, - міністр оборони Бельгії Франкен

Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен не боїться можливої атаки РФ на Брюссель.

Про це він заявив в інтерв'ю De Morgen, передає Цензор.НЕТ.

Франкен прокоментував російські погрози через розмови про постачання Україні ракет "Томагавк".

"Путін сказав те саме, коли Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, коли ми постачали танки, ракети, F-16", - зазначив він.

За словами міністра, Путін розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, то Москву "зітруть з карти".

На запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, міністр оборони відповів:

Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею.

Водночас Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.

Міністр більше переймається через можливі гібридні дії РФ.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", - додав Франкен.

Реакція посольства РФ

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" і "безвідповідальними".

"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням мілітаристського дрейфу, який набирає все більших обертів у європейській партії війни", - додали там.

