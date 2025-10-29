УКР
3 682 34

Москву зрівняють із землею, якщо РФ вдарить ракетою по Брюсселю, - міністр оборони Бельгії Франкен

Атака РФ на НАТО. У Бельгії відповіли на погрози Росії

Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен не боїться можливої атаки РФ на Брюссель.

Про це він заявив в інтерв'ю De Morgen, передає Цензор.НЕТ.

Франкен прокоментував російські погрози через розмови про постачання Україні ракет "Томагавк".

"Путін сказав те саме, коли Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, коли ми постачали танки, ракети, F-16", - зазначив він.

За словами міністра, Путін розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, то Москву "зітруть з карти".

Читайте також: Росія посилюватиме провокації проти країн НАТО, - військова розвідка Данії

На запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, міністр оборони відповів: 

Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею.

Водночас Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.

Міністр більше переймається через можливі гібридні дії РФ.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", - додав Франкен.

Читайте: Над військовою базою у Бельгії двічі помітили невідомі дрони: поліція розпочала розслідування

Реакція посольства РФ

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" і "безвідповідальними".

"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням мілітаристського дрейфу, який набирає все більших обертів у європейській партії війни", - додали там.

Бельгія (458) НАТО (6927) росія (68721)
Міністр оборони здорової людини
29.10.2025 15:32 Відповісти
Нарешті додумалися це сказати! Іще треба додати: і не тільки по Брюсселю!
29.10.2025 15:36 Відповісти
А все ж сцекотно гроші орківські нам передати. Сміливість це не пусті слова а дії, яких поки не бачимо. Пукіна на слабо не взяти пустими обіцянками.
29.10.2025 15:38 Відповісти
От на рахунок 14 року,то такої Держави як Україна,точно на мапі вжеб не було!! І Ви,шановний,вжеб років зо три,ходилиб по Львову з червоним прапорце з гаслом слава путіну!!! Бо кожний, в кого є хоч трішки розуму,розуміє,що без підтримки Заходу,нам був-би вже давно гапликА в 14-му році,нам тільки співчували і були занепокоєні!!!!
показати весь коментар
29.10.2025 15:41 Відповісти
Ну що тут скажеш,як-би були всі такі,а не як фіцоорбики---війна давно вжеб закінчилась
показати весь коментар
29.10.2025 15:36 Відповісти
Такі - це які? Воюваки язиком?
показати весь коментар
29.10.2025 15:46 Відповісти
хотя бы так.а то рашка языком уже давно в натой воюет, и даже почти до ламанша дошла языком.вот вам и ответка прилетела)))).
показати весь коментар
29.10.2025 16:34 Відповісти
НАТА з рашою воює приблизно так само.
показати весь коментар
29.10.2025 16:52 Відповісти
Та що ви таке кажете, пане Франкен? Адже "пасєйдон і бурєвєстнік нє імєют аналагав"
показати весь коментар
29.10.2025 15:37 Відповісти
Тебе деньги передать?! Не льсти себе , вон уже твой теска комиссию по использованию этих грошей создаёт! Успокойся, Европа достаточно финансирует Украину воровать и врать меньше надо!
показати весь коментар
29.10.2025 15:54 Відповісти
...теска?..🤔
показати весь коментар
29.10.2025 16:01 Відповісти
Дастатачна для чого? Для того щоб ми повільно стікали кров'ю поки Ївропка неспішно прокидається як алкаш з бодуна?
показати весь коментар
29.10.2025 16:03 Відповісти
И самое главное власти в Бельгии отличаются от властей Украины. Там нельзя просто взять и забрать у кого то деньги. А зеленский со своей грядкой вполне может , Киев тому пример.
показати весь коментар
29.10.2025 16:00 Відповісти
Тому для обох сторін ліпше, коли тільки по Києву. І Брюссель цілий, і Москва.
показати весь коментар
29.10.2025 15:39 Відповісти
>За словами міністра, Путін розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, то Москву "зітруть з карти".

не зітруть, бо тоді буде повномасштабна ядерна війна, а захід на це ніколи не піде. Тому Україна має створити власні стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї (VX!), тоді русня буде розуміти, що у випадку використання по Україні ядерної, хімічної чи біологічної зброї ми знищимо десятки мільйонів русаків та всю європейську частину рашки.
показати весь коментар
29.10.2025 15:39 Відповісти
А звідки Ви будете знати,що буде з Європою чи ще зкимось,ВАС ВЖЕ НА ПЛАНЕТІ ЗКМЛЯ НЕБУДЕ, як і самої ЗЕМЛІ!!!!!
показати весь коментар
29.10.2025 15:44 Відповісти
Захід у цьому випадку слід писати з великої літери, друже провокатор. Ось так: а Захід на це ніколи не піде. Але на це не піде передусім путлєр і його оточення, яка накрало мільярди не для того, щоб згоріти у вогні ядерної війни.
показати весь коментар
29.10.2025 15:44 Відповісти
>Але на це не піде передусім путлєр і його оточення, яка накрало мільярди не для того, щоб згоріти у вогні ядерної війни.

яка ядерна країна заявила, що у випадку використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї по Україні, буде ядерна відповідь по русні?
показати весь коментар
29.10.2025 15:50 Відповісти
Оце гарно - замісь москви болото - не ждіть - лупіть на випередження
показати весь коментар
29.10.2025 15:40 Відповісти
проблема в тому, що молі байдуже вже й на те, що зітруть з лиця землі і москву, і підроград, і багато ще чого...
показати весь коментар
29.10.2025 15:42 Відповісти
Абсолютно вірно. Наприкінці життя дійсно приходить розуміння того, що з собою "туди" нічого не прихопиш - ані багатство, ані безмежну владу. І хворий розум теліпається поміж двома думками: 1. як максимально продовжити своє власне існування на "цьому" світі та 2. як прихопити на "той" світ якмога більшу кількість мерзенних черв'яків, що плазують під твоїми ногами.
показати весь коментар
29.10.2025 16:05 Відповісти
...мільйоном потужних стурбованостей.
показати весь коментар
29.10.2025 15:43 Відповісти
Зараз всі пропагандони як один будуть "брати Брюссель"
показати весь коментар
29.10.2025 15:46 Відповісти
Ну нарешті хоч правильно відповів ,тому що рашиські пропагандони втрати будь який страх.
показати весь коментар
29.10.2025 15:47 Відповісти
А якщо Донні Корлеоне скаже, ну нах, самі розбирайтеся?
показати весь коментар
29.10.2025 15:51 Відповісти
По суті майже все сказав правильно. Решта боягузи, які не хочуть визнати реальної загрози
показати весь коментар
29.10.2025 15:54 Відповісти
Розмовляли журналіст і політик. Єдині професії куди набирають тільки ідіотів. Що могло піти не так.
показати весь коментар
29.10.2025 15:59 Відповісти
Ну навіщо всіх прирівнювати до себе ?!!
показати весь коментар
29.10.2025 16:15 Відповісти
ну, свистіти - не мішки таскати

ви рашистські гроші не можете забрати і передати Україні

хто тут збирається кого "стирати" і чим?
показати весь коментар
29.10.2025 16:15 Відповісти
Це той самий міністр оборони Франкен який активно виступає проти конфіскації кацапських грошей.

Бельгія має намір отримувати з заморожених активів Росії €1,2 млрд на рік у свій військовий бюджет у вигляді податків з доходів від їх реінвестування - Soir.
показати весь коментар
29.10.2025 16:29 Відповісти
Ага, значить по Антверпену, кацапи можуть іпашити.
показати весь коментар
29.10.2025 16:43 Відповісти
Та ви дрон не взмозі збити ,не говорячи про рашистські літаки...А тут ракєта .поки будете приймати рішення
показати весь коментар
29.10.2025 16:45 Відповісти
Ну нарешті з ними почали говорити мовою якою розмовляють московська гопота
показати весь коментар
29.10.2025 17:36 Відповісти
 
 