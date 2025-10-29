Москву зрівняють із землею, якщо РФ вдарить ракетою по Брюсселю, - міністр оборони Бельгії Франкен
Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен не боїться можливої атаки РФ на Брюссель.
Про це він заявив в інтерв'ю De Morgen, передає Цензор.НЕТ.
Франкен прокоментував російські погрози через розмови про постачання Україні ракет "Томагавк".
"Путін сказав те саме, коли Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, коли ми постачали танки, ракети, F-16", - зазначив він.
За словами міністра, Путін розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, то Москву "зітруть з карти".
На запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, міністр оборони відповів:
Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею.
Водночас Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.
Міністр більше переймається через можливі гібридні дії РФ.
"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", - додав Франкен.
Реакція посольства РФ
Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" і "безвідповідальними".
"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням мілітаристського дрейфу, який набирає все більших обертів у європейській партії війни", - додали там.
не зітруть, бо тоді буде повномасштабна ядерна війна, а захід на це ніколи не піде. Тому Україна має створити власні стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї (VX!), тоді русня буде розуміти, що у випадку використання по Україні ядерної, хімічної чи біологічної зброї ми знищимо десятки мільйонів русаків та всю європейську частину рашки.
яка ядерна країна заявила, що у випадку використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї по Україні, буде ядерна відповідь по русні?
ви рашистські гроші не можете забрати і передати Україні
хто тут збирається кого "стирати" і чим?
Бельгія має намір отримувати з заморожених активів Росії €1,2 млрд на рік у свій військовий бюджет у вигляді податків з доходів від їх реінвестування - Soir.