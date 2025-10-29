Москву сравняют с землей, если РФ ударит ракетой по Брюсселю, - министр обороны Бельгии Франкен
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен не боится возможной атаки РФ на Брюссель.
Об этом он заявил в интервью De Morgen, передает Цензор.НЕТ.
Франкен прокомментировал российские угрозы из-за разговоров о поставках Украине ракет "Томагавк".
"Путин сказал то же самое, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, F-16", - отметил он.
По словам министра, Путин понимает, что если он применит ядерное оружие, то Москву "сотрут с лица земли".
На вопрос, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю, министр обороны ответил:
Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей.
В то же время Франкен выразил сомнение в том, что Путин решится запустить ракету по Брюсселю.
Министр больше обеспокоен возможными гибридными действиями РФ.
"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", - добавил Франкен.
Реакция посольства РФ
Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".
"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением милитаристского дрейфа, который набирает все большие обороты в европейской партии войны", - добавили там.
не зітруть, бо тоді буде повномасштабна ядерна війна, а захід на це ніколи не піде. Тому Україна має створити власні стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї (VX!), тоді русня буде розуміти, що у випадку використання по Україні ядерної, хімічної чи біологічної зброї ми знищимо десятки мільйонів русаків та всю європейську частину рашки.
яка ядерна країна заявила, що у випадку використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї по Україні, буде ядерна відповідь по русні?
ви рашистські гроші не можете забрати і передати Україні
хто тут збирається кого "стирати" і чим?
Бельгія має намір отримувати з заморожених активів Росії €1,2 млрд на рік у свій військовий бюджет у вигляді податків з доходів від їх реінвестування - Soir.