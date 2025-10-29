Москву сравняют с землей, если РФ ударит ракетой по Брюсселю, - министр обороны Бельгии Франкен

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен не боится возможной атаки РФ на Брюссель.

Об этом он заявил в интервью De Morgen, передает Цензор.НЕТ.

Франкен прокомментировал российские угрозы из-за разговоров о поставках Украине ракет "Томагавк".

"Путин сказал то же самое, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, F-16", - отметил он.

По словам министра, Путин понимает, что если он применит ядерное оружие, то Москву "сотрут с лица земли".

На вопрос, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю, министр обороны ответил:

Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей.

В то же время Франкен выразил сомнение в том, что Путин решится запустить ракету по Брюсселю.

Министр больше обеспокоен возможными гибридными действиями РФ.

"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", - добавил Франкен.

Реакция посольства РФ

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".

"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением милитаристского дрейфа, который набирает все большие обороты в европейской партии войны", - добавили там.

