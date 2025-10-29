РУС
Возможна атака РФ на НАТО
2 939 33

Москву сравняют с землей, если РФ ударит ракетой по Брюсселю, - министр обороны Бельгии Франкен

Атака РФ на НАТО. В Бельгии ответили на угрозы России

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен не боится возможной атаки РФ на Брюссель.

Об этом он заявил в интервью De Morgen, передает Цензор.НЕТ.

Франкен прокомментировал российские угрозы из-за разговоров о поставках Украине ракет "Томагавк".

"Путин сказал то же самое, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, F-16", - отметил он.

По словам министра, Путин понимает, что если он применит ядерное оружие, то Москву "сотрут с лица земли".

Читайте также: Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании

На вопрос, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю, министр обороны ответил:

Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей.

В то же время Франкен выразил сомнение в том, что Путин решится запустить ракету по Брюсселю.

Министр больше обеспокоен возможными гибридными действиями РФ.

"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", - добавил Франкен.

Читайте: Над военной базой в Бельгии дважды заметили неизвестные дроны: полиция начала расследование

Реакция посольства РФ

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".

"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением милитаристского дрейфа, который набирает все большие обороты в европейской партии войны", - добавили там.

Бельгия НАТО россия
+7
А все ж сцекотно гроші орківські нам передати. Сміливість це не пусті слова а дії, яких поки не бачимо. Пукіна на слабо не взяти пустими обіцянками.
29.10.2025 15:38
+5
Нарешті додумалися це сказати! Іще треба додати: і не тільки по Брюсселю!
29.10.2025 15:36
+4
Міністр оборони здорової людини
29.10.2025 15:32
Міністр оборони здорової людини
29.10.2025 15:32
Нарешті додумалися це сказати! Іще треба додати: і не тільки по Брюсселю!
29.10.2025 15:36
От на рахунок 14 року,то такої Держави як Україна,точно на мапі вжеб не було!! І Ви,шановний,вжеб років зо три,ходилиб по Львову з червоним прапорце з гаслом слава путіну!!! Бо кожний, в кого є хоч трішки розуму,розуміє,що без підтримки Заходу,нам був-би вже давно гапликА в 14-му році,нам тільки співчували і були занепокоєні!!!!
29.10.2025 15:41
Ну що тут скажеш,як-би були всі такі,а не як фіцоорбики---війна давно вжеб закінчилась
29.10.2025 15:36
Такі - це які? Воюваки язиком?
29.10.2025 15:46
хотя бы так.а то рашка языком уже давно в натой воюет, и даже почти до ламанша дошла языком.вот вам и ответка прилетела)))).
29.10.2025 16:34
НАТА з рашою воює приблизно так само.
29.10.2025 16:52
Та що ви таке кажете, пане Франкен? Адже "пасєйдон і бурєвєстнік нє імєют аналагав"
29.10.2025 15:37
А все ж сцекотно гроші орківські нам передати. Сміливість це не пусті слова а дії, яких поки не бачимо. Пукіна на слабо не взяти пустими обіцянками.
29.10.2025 15:38
Тебе деньги передать?! Не льсти себе , вон уже твой теска комиссию по использованию этих грошей создаёт! Успокойся, Европа достаточно финансирует Украину воровать и врать меньше надо!
29.10.2025 15:54
...теска?..🤔
29.10.2025 16:01
Дастатачна для чого? Для того щоб ми повільно стікали кров'ю поки Ївропка неспішно прокидається як алкаш з бодуна?
29.10.2025 16:03
И самое главное власти в Бельгии отличаются от властей Украины. Там нельзя просто взять и забрать у кого то деньги. А зеленский со своей грядкой вполне может , Киев тому пример.
29.10.2025 16:00
Тому для обох сторін ліпше, коли тільки по Києву. І Брюссель цілий, і Москва.
29.10.2025 15:39
>За словами міністра, Путін розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, то Москву "зітруть з карти".

не зітруть, бо тоді буде повномасштабна ядерна війна, а захід на це ніколи не піде. Тому Україна має створити власні стратегічні засоби стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї (VX!), тоді русня буде розуміти, що у випадку використання по Україні ядерної, хімічної чи біологічної зброї ми знищимо десятки мільйонів русаків та всю європейську частину рашки.
29.10.2025 15:39
А звідки Ви будете знати,що буде з Європою чи ще зкимось,ВАС ВЖЕ НА ПЛАНЕТІ ЗКМЛЯ НЕБУДЕ, як і самої ЗЕМЛІ!!!!!
29.10.2025 15:44
Захід у цьому випадку слід писати з великої літери, друже провокатор. Ось так: а Захід на це ніколи не піде. Але на це не піде передусім путлєр і його оточення, яка накрало мільярди не для того, щоб згоріти у вогні ядерної війни.
29.10.2025 15:44
>Але на це не піде передусім путлєр і його оточення, яка накрало мільярди не для того, щоб згоріти у вогні ядерної війни.

яка ядерна країна заявила, що у випадку використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї по Україні, буде ядерна відповідь по русні?
29.10.2025 15:50
Оце гарно - замісь москви болото - не ждіть - лупіть на випередження
29.10.2025 15:40
проблема в тому, що молі байдуже вже й на те, що зітруть з лиця землі і москву, і підроград, і багато ще чого...
29.10.2025 15:42
Абсолютно вірно. Наприкінці життя дійсно приходить розуміння того, що з собою "туди" нічого не прихопиш - ані багатство, ані безмежну владу. І хворий розум теліпається поміж двома думками: 1. як максимально продовжити своє власне існування на "цьому" світі та 2. як прихопити на "той" світ якмога більшу кількість мерзенних черв'яків, що плазують під твоїми ногами.
29.10.2025 16:05
...мільйоном потужних стурбованостей.
29.10.2025 15:43
Зараз всі пропагандони як один будуть "брати Брюссель"
29.10.2025 15:46
Ну нарешті хоч правильно відповів ,тому що рашиські пропагандони втрати будь який страх.
29.10.2025 15:47
А якщо Донні Корлеоне скаже, ну нах, самі розбирайтеся?
29.10.2025 15:51
По суті майже все сказав правильно. Решта боягузи, які не хочуть визнати реальної загрози
29.10.2025 15:54
Розмовляли журналіст і політик. Єдині професії куди набирають тільки ідіотів. Що могло піти не так.
29.10.2025 15:59
Ну навіщо всіх прирівнювати до себе ?!!
29.10.2025 16:15
ну, свистіти - не мішки таскати

ви рашистські гроші не можете забрати і передати Україні

хто тут збирається кого "стирати" і чим?
29.10.2025 16:15
Це той самий міністр оборони Франкен який активно виступає проти конфіскації кацапських грошей.

Бельгія має намір отримувати з заморожених активів Росії €1,2 млрд на рік у свій військовий бюджет у вигляді податків з доходів від їх реінвестування - Soir.
29.10.2025 16:29
Ага, значить по Антверпену, кацапи можуть іпашити.
29.10.2025 16:43
Та ви дрон не взмозі збити ,не говорячи про рашистські літаки...А тут ракєта .поки будете приймати рішення
29.10.2025 16:45
 
 