Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании

Датская служба военной разведки сообщила, что Россия считает себя стороной гибридного конфликта с НАТО и прибегает к агрессивным действиям, которые пока не переросли в прямое вооруженное противостояние.

Речь идет, в частности, о диверсиях, кибератаках на критическую инфраструктуру, а также регулярных российских военных провокациях - использовании беспилотников, агрессивном поведении в морском и воздушном пространстве.

По оценке разведки Дании, такие действия имеют целью проверить единство Альянса и ослабить военную поддержку Украины.

В отчете определен текущий уровень угроз со стороны России.

В частности, аналитики отметили, что риск диверсий против Вооруженных сил Дании является высоким, тогда как угроза прямого военного нападения на страну - отсутствует.

