Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании

В Дании заявили, что Россия готовит больше провокаций против НАТО

Датская служба военной разведки сообщила, что Россия считает себя стороной гибридного конфликта с НАТО и прибегает к агрессивным действиям, которые пока не переросли в прямое вооруженное противостояние.

Об этом говорится в отчете датской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет, в частности, о диверсиях, кибератаках на критическую инфраструктуру, а также регулярных российских военных провокациях - использовании беспилотников, агрессивном поведении в морском и воздушном пространстве.

По оценке разведки Дании, такие действия имеют целью проверить единство Альянса и ослабить военную поддержку Украины.

В отчете определен текущий уровень угроз со стороны России.

В частности, аналитики отметили, что риск диверсий против Вооруженных сил Дании является высоким, тогда как угроза прямого военного нападения на страну - отсутствует.

BBC

Про початок війни між НАТО та Росією у найближчому майбутньому мова не йде.
Росія не зможе почати війну з НАТО, не завершивши війну в Україні, і навіть після цього їй знадобиться час для підготовки сил до вторгнення.

Зовні таку підготовку буде видно за скупченням військ біля кордонів.
03.10.2025 20:17 Ответить
Ото потужний блок. На них пісяють а вони терплять. Аеропорти в Данії Швеції і Польщі закриті уже через день,......але вони потужно терплять.

Ця війна показала що ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ, НАТО - пустий звук
03.10.2025 20:17 Ответить
Московіти, це роблять системно, ще з 2000 років!!
03.10.2025 20:37 Ответить
І чому ця розвідка Данії "розгняє хвилю" на весь Світ ?
На носі Різдво, Новий рік, а там і 1-є мая - всім на шашликі!

Краще я надам слово "найвеличнішому" :

Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
