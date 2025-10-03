Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании
Датская служба военной разведки сообщила, что Россия считает себя стороной гибридного конфликта с НАТО и прибегает к агрессивным действиям, которые пока не переросли в прямое вооруженное противостояние.
Об этом говорится в отчете датской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет, в частности, о диверсиях, кибератаках на критическую инфраструктуру, а также регулярных российских военных провокациях - использовании беспилотников, агрессивном поведении в морском и воздушном пространстве.
По оценке разведки Дании, такие действия имеют целью проверить единство Альянса и ослабить военную поддержку Украины.
В отчете определен текущий уровень угроз со стороны России.
В частности, аналитики отметили, что риск диверсий против Вооруженных сил Дании является высоким, тогда как угроза прямого военного нападения на страну - отсутствует.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про початок війни між НАТО та Росією у найближчому майбутньому мова не йде.
Росія не зможе почати війну з НАТО, не завершивши війну в Україні, і навіть після цього їй знадобиться час для підготовки сил до вторгнення.
Зовні таку підготовку буде видно за скупченням військ біля кордонів.
Ця війна показала що ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ, НАТО - пустий звук
На носі Різдво, Новий рік, а там і 1-є мая - всім на шашликі!
Краще я надам слово "найвеличнішому" :
Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.
Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.
22 січня ми відзначимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
Вакцинуємо переважну більшість населення.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"