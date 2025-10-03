УКР
Росія посилюватиме провокації проти країн НАТО, - військова розвідка Данії

У Данії заявили, що Росія готує більше провокацій проти НАТО

Данська служба військової розвідки повідомила, що Росія вважає себе стороною гібридного конфлікту з НАТО і вдається до агресивних дій, які поки що не переросли в пряме збройне протистояння.

Про це йдеться у звіті данської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки на критичну інфраструктуру, а також регулярні російські військові провокації — використання безпілотників, агресивну поведінку у морському та повітряному просторі.

За оцінкою розвідки Данії, такі дії мають на меті перевірити єдність Альянсу та послабити військову підтримку України.

У звіті визначено поточний рівень загроз з боку Росії.

Зокрема, аналітики зазначили, що ризик диверсій проти Збройних сил Данії є високим, тоді як загроза прямого військового нападу на країну — відсутня.

BBC

Про початок війни між НАТО та Росією у найближчому майбутньому мова не йде.
Росія не зможе почати війну з НАТО, не завершивши війну в Україні, і навіть після цього їй знадобиться час для підготовки сил до вторгнення.

Зовні таку підготовку буде видно за скупченням військ біля кордонів.
показати весь коментар
03.10.2025 20:17 Відповісти
Ото потужний блок. На них пісяють а вони терплять. Аеропорти в Данії Швеції і Польщі закриті уже через день,......але вони потужно терплять.

Ця війна показала що ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ, НАТО - пустий звук
показати весь коментар
03.10.2025 20:17 Відповісти
Московіти, це роблять системно, ще з 2000 років!!
показати весь коментар
03.10.2025 20:37 Відповісти
І чому ця розвідка Данії "розгняє хвилю" на весь Світ ?
На носі Різдво, Новий рік, а там і 1-є мая - всім на шашликі!

Краще я надам слово "найвеличнішому" :

Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
показати весь коментар
03.10.2025 20:24 Відповісти
ну и дальше то что?!а ничего!как жевали сопли всё это время когда уже счёт на десятки провокаций пошёл,так и будут жевать и выражать глубокую озабоченность!не вояки все эти европейцы,грош им цена!если рашка всерьёз попрёт против них,100 процентов они зассат применить ядерное оружие не говоря о простом!ситуация в точности повторится когда нацистская германия напала на них-сдались за год все!то же будет и этот раз!позор им!
показати весь коментар
03.10.2025 21:40 Відповісти
 
 