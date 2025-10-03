Росія посилюватиме провокації проти країн НАТО, - військова розвідка Данії

Данська служба військової розвідки повідомила, що Росія вважає себе стороною гібридного конфлікту з НАТО і вдається до агресивних дій, які поки що не переросли в пряме збройне протистояння.

Про це йдеться у звіті данської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки на критичну інфраструктуру, а також регулярні російські військові провокації — використання безпілотників, агресивну поведінку у морському та повітряному просторі.

За оцінкою розвідки Данії, такі дії мають на меті перевірити єдність Альянсу та послабити військову підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Данії із захистом від дронів

У звіті визначено поточний рівень загроз з боку Росії.

Зокрема, аналітики зазначили, що ризик диверсій проти Збройних сил Данії є високим, тоді як загроза прямого військового нападу на країну — відсутня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія має право збивати дрони РФ, які порушують повітряний простір ЄС, - Фредеріксен