США допоможуть Данії із захистом від дронів

Сполучені Штати допоможуть Данії протидіяти безпілотникам.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді і вдячні за те, що США також підтримують Данію засобами протидії дронам у зв'язку з майбутнім самітом. Американська підтримка є виявом тісної трансатлантичної співпраці, яка також відіграє важливу роль у боротьбі з гібридними атаками", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що 1 жовтня в Копенгагені відбудеться засідання Європейської ради, а 2 жовтня - саміт Європейської політичної спільноти.

Раніше повідомлялося, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.