США помогут Дании с защитой от дронов

Соединенные Штаты помогут Дании противодействовать беспилотникам.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады и благодарны за то, что США также поддерживают Данию средствами противодействия дронам в связи с предстоящим саммитом. Американская поддержка является проявлением тесного трансатлантического сотрудничества, которое также играет важную роль в борьбе с гибридными атаками", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 1 октября в Копенгагене состоится заседание Европейского совета, а 2 октября - саммит Европейского политического сообщества.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.