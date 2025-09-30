РУС
Дроны над Данией
Украинские военные разворачивают миссию в Дании для обмена опытом защиты от дронов, - Зеленский

зсу

Украинские военные начали разворачивание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

"Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам.

Украинский опыт - наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" - масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Инициатива "Стена дронов" является своевременной и необходимой, она должна усилить безопасность нашего неба на фоне провокаций РФ, - Рютте

По словам Зеленского, сегодня Главком доложил о первом отчете команды из Дании.

"Поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", - резюмирует глава государства.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект.

Дания (657) Зеленский Владимир (22109) дроны (4890)
як потрапити в лави до цих хлопців?
єрмачина, особисто відбирав?
30.09.2025 14:17 Ответить
Дякуємо Данії за все що вона робить для України,але чому їхні специ не приїздять до України щоб навчатись у наших дронарів,та операторів.Ми відриваємо ,не помилюсь,кращі кадри для навчання європейців.
30.09.2025 14:30 Ответить
а саммиты мира чего кончились?
30.09.2025 14:31 Ответить
