Инициатива "Стена дронов" является своевременной и необходимой, она должна усилить безопасность нашего неба на фоне провокаций РФ, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Рютте сказал во время совместного заявления с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности.

"Что касается инициативы "стена дронов", то я считаю, что это замечательная идея, и первая встреча состоялась в прошлую пятницу, где участвовало НАТО. Это также объединило государства восточного фланга НАТО для работы над этой важной проблемой", - отметил он.

Генсек отметил, что эта инициатива должна усилить "безопасность нашего неба" на фоне провокаций со стороны РФ.

"Мы видели в последние несколько недель, что произошло с дронами в Польше, с МиГ-31 в Эстонии, а также то, что сейчас происходит в Дании. В Дании мы все еще оцениваем, что за этим стоит, но по Польше и Эстонии очевидно, что это русские. Мы еще оцениваем, было ли это преднамеренно или нет, но даже если это не преднамеренно, это безответственно и недопустимо. Поэтому мы должны защищать наше небо. Так что инициатива "Стена дронов" является своевременной и необходимой", - подчеркнул Рютте.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят в проект.