ЕС обсудит "стену дронов" и щит ПВО на встрече в Копенгагене, - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза планируют обсудить новые оборонные проекты, включая европейскую "стену беспилотников" и общеевропейский противовоздушный щит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Как указано в документе Еврокомиссии, эти планы стали особенно актуальными после серии нарушений воздушного пространства государств-членов НАТО российскими самолетами. Стратегия имеет целью устранить критические пробелы в обороне Европы до 2030 года.

Особое внимание уделяется направлениям, требующим неотложных мер, - противоракетной и противовоздушной обороне, а также развитию беспилотных систем. Проекты "Европейская стена беспилотников" и "Восточные фланговые часы" определены как приоритетные и подлежат реализации в ближайшее время.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европа обращается к Киеву за экспертной поддержкой в построении собственной системы защиты от вражеских беспилотников на фоне последних провокаций РФ в воздушном пространстве ЕС.

