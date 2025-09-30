УКР
ЄС обговорить "стіну дронів" та щит ППО на зустрічі в Копенгагені, - Bloomberg

Індустрія дронів

ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені

Лідери Європейського Союзу планують обговорити нові оборонні проєкти, включно з європейською "стіною безпілотників" та загальноєвропейським протиповітряним щитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

Як зазначено в документі Єврокомісії, ці плани стали особливо актуальними після серії порушень повітряного простору держав-членів НАТО російськими літаками. Стратегія має на меті усунути критичні прогалини в обороні Європи до 2030 року.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Особлива увага приділяється напрямкам, що потребують невідкладних заходів, - протиракетній та протиповітряній обороні, а також розвитку безпілотних систем. Проєкти "Європейська стіна безпілотників" та "Східний фланговий годинник" визначені як пріоритетні та підлягають реалізації найближчим часом.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європа звертається до Києва по експертну підтримку у побудові власної системи захисту від ворожих безпілотників на тлі останніх провокацій РФ у повітряному просторі ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система протидії дронам в ЄС може бути створена впродовж року, - Єврокомісія

а, чого зе!поца не кличуть?
може у нього і поганий костюм, але він найкращий відосікмен у світі.
міндіч не дасть збрехати!
30.09.2025 09:07 Відповісти
Особлива увага приділяється напрямкам, що потребують невідкладних заходів, - протиракетній та протиповітряній обороні, а також розвитку безпілотних систем. -(((Лідери Європейського Союзу планують обговорити нові оборонні проєкти, включно з європейською "стіною безпілотників" та загальноєвропейським протиповітряним щитом. (поносом словесним стіну будували)
30.09.2025 10:11 Відповісти
 
 