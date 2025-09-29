Система протидії дронам в ЄС може бути створена впродовж року, - Єврокомісія

Індустрія дронів

Система захисту від ворожих безпілотників може бути створена в ЄС впродовж року.

Такі терміни озвучив представник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Термін в один рік - це реалістичний термін. Тепер ми працюватимемо з державами-членами, щоб до цього дійти",- сказав представник ЄК.

За словами Реньє, на нараді каїн ЄС та України щодо створення "стіни дронів" відбувся продуктивний обмін думками, і її учасники дізналися багато від української сторони щодо боротьби проти безпілотників. У заході також взяв участь представник НАТО, і співпраця ЄК з Альянсом щодо цієї проблеми на цьому не закінчиться.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

На запитання, чи передбачає проєкт знищення всіх дронів, що прилітають, Реньє відповів, що вважає за краще в цьому проявляти обережність.

"Це державам-членам вирішувати, це в їхній національній компетенції. З нашого боку, ми їм полегшуємо завдання, через забезпечення синергії між ними, щоб мати впевненість у створенні "стіни", що захищає нас від вторгнення дронів", - сказав Реньє.

Представник ЄК додав, що система протидії безпілотникам матиме подвійну функцію: виявлення дронів і реакція на їхні прильоти.

Читайте також: ЄС просить Україну допомогти у створенні системи протидії дронам через досвід війни, - Кубілюс