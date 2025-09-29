Система противодействия дронам в ЕС может быть создана в течение года, - Еврокомиссия

Индустрия дронов

Система защиты от вражеских беспилотников может быть создана в ЕС в течение года.

Такие сроки озвучил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Срок в один год - это реалистичный срок. Теперь мы будем работать с государствами-членами, чтобы до этого дойти", - сказал представитель ЕК.

По словам Ренье, на совещании каин ЕС и Украины по созданию "стены дронов" состоялся продуктивный обмен мнениями, и ее участники узнали многое от украинской стороны по борьбе против беспилотников. В мероприятии также принял участие представитель НАТО, и сотрудничество ЕК с Альянсом по этой проблеме на этом не закончится.

На вопрос, предусматривает ли проект уничтожение всех прилетающих дронов, Ренье ответил, что предпочитает в этом проявлять осторожность.

"Это государствам-членам решать, это в их национальной компетенции. С нашей стороны, мы им облегчаем задачу, через обеспечение синергии между ними, чтобы иметь уверенность в создании "стены", защищающей нас от вторжения дронов", - сказал Ренье.

Представитель ЕК добавил, что система противодействия беспилотникам будет иметь двойную функцию: обнаружение дронов и реакция на их прилеты.

