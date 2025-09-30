Ініціатива "Стіна дронів" є своєчасною та необхідною, вона має посилити безпеку нашого неба на тлі провокацій РФ, - Рютте

Індустрія дронів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Рютте сказав під час спільної заяви з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії.

"Що стосується ініціативи "стіна дронів", то я вважаю, що це чудова ідея, і перша зустріч відбулася минулої п’ятниці, де брало участь НАТО. Це також об’єднало держави східного флангу НАТО для роботи над цією важливою проблемою", - зазначив він.

Генсек зауважив, що ця ініціатива має посилити "безпеку нашого неба" на тлі провокацій з боку РФ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Ми бачили в останні кілька тижнів, що сталося із дронами в Польщі, з МіГ-31 в Естонії, а також те, що зараз відбувається в Данії. У Данії ми все ще оцінюємо, що за цим стоїть, але щодо Польщі та Естонії очевидно, що це росіяни. Ми ще оцінюємо, чи це було навмисно, чи ні, але навіть якщо це не навмисно, це безвідповідально і неприпустимо. Тому ми мусимо захищати наше небо. Отже ініціатива "Стіна дронів" є своєчасною та необхідною", - наголосив Рютте.

Також читайте: ЄС обговорить "стіну дронів" та щит ППО на зустрічі в Копенгагені, - Bloomberg

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.