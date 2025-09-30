Українські військові розгортають місію в Данії для обміну досвідом захисту від дронів, - Зеленський
Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.
Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" - масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", - йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії.
"Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - резюмує глава держави.
Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
єрмачина, особисто відбирав?