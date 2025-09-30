УКР
Дрони над Данією
805 11

Українські військові розгортають місію в Данії для обміну досвідом захисту від дронів, - Зеленський

зсу

Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" - масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ініціатива "Стіна дронів" є своєчасною та необхідною, вона має посилити безпеку нашого неба на тлі провокацій РФ, - Рютте

За словами Зеленського, сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії.

"Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - резюмує глава держави.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

Автор: 

Данія (860) Зеленський Володимир (25663) дрони (5806)
Топ коментарі
+4
як потрапити в лави до цих хлопців?
єрмачина, особисто відбирав?
показати весь коментар
30.09.2025 14:17 Відповісти
+3
Дякуємо Данії за все що вона робить для України,але чому їхні специ не приїздять до України щоб навчатись у наших дронарів,та операторів.Ми відриваємо ,не помилюсь,кращі кадри для навчання європейців.
показати весь коментар
30.09.2025 14:30 Відповісти
+2
"Ворог просунувся в Донецькій, Запорізькій та у Серебрянському лісництві"...
показати весь коментар
30.09.2025 14:23 Відповісти
дуже завчасно...
показати весь коментар
30.09.2025 14:19 Відповісти
мордою об асфальт
показати весь коментар
30.09.2025 14:28 Відповісти
и шо с того?он уже 3.5 года просуваеться что даже бамбас не захватил,даже лугандона 1 село уукрейна конттролирует.скиглить дальше
показати весь коментар
30.09.2025 14:33 Відповісти
так і до Парижу дійдемо
показати весь коментар
30.09.2025 14:27 Відповісти
а саммиты мира чего кончились?
показати весь коментар
30.09.2025 14:31 Відповісти
У Запоріжжі такої місії часом не намічається ? Щоб розгорнути систему протидіЇ дронам та КАбам.
показати весь коментар
30.09.2025 14:51 Відповісти
а ти при чому тут?
показати весь коментар
30.09.2025 15:17 Відповісти
 
 