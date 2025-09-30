Українські військові розгортають місію в Данії для обміну досвідом захисту від дронів, - Зеленський

Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" - масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ініціатива "Стіна дронів" є своєчасною та необхідною, вона має посилити безпеку нашого неба на тлі провокацій РФ, - Рютте

За словами Зеленського, сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії.

"Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - резюмує глава держави.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.