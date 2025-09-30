Финляндия разворачивает в Дании контингент для борьбы с беспилотниками, - Стубб

Финляндия решила развернуть в Дании контингент для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб, передает Цензор.НЕТ.

"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по обеспечению безопасности воздушного пространства и противодействия гибридной деятельности, подобной той, которую мы наблюдали в последние дни и недели", - говорится в сообщении.

Стубб подчеркнул, что с целью сделать эту поддержку конкретной, Финляндия сегодня решила развернуть в Дании контингент борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Финская пограничная служба также окажет поддержку собственными возможностями.

"Я считаю это прекрасным примером конкретного сотрудничества между скандинавскими странами, которое нам нужно сегодня. В дальнейшем мы будем продолжать согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и продвижению развития возможностей в Европе", - добавил он.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.