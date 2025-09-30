Фінляндія розгортає в Данії контингент для боротьби з безпілотниками, - Стубб

Фінляндія вирішила розгорнути в Данії контингент для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб, передає Цензор.НЕТ.

"Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях щодо гарантування безпеки повітряного простору та протидії гібридній діяльності, подібній до тієї, яку ми спостерігали останніми днями та тижнями", - йдеться в повідомленні.

Стубб наголосив, що з метою зробити цю підтримку конкретною, Фінляндія сьогодні вирішила розгорнути в Данії контингент боротьби з безпілотними літальними апаратами. Фінська прикордонна служба також надасть підтримку власними можливостями.

"Я вважаю це чудовим прикладом конкретної співпраці між скандинавськими країнами, яка нам потрібна сьогодні. Надалі ми продовжуватимемо узгоджувати наші підходи до протидії гібридним загрозам та просування розвитку можливостей у Європі", - додав він.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.