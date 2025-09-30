УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Дрони над Данією Невідомі БпЛА над аеропортами Данії
192 2

Фінляндія розгортає в Данії контингент для боротьби з безпілотниками, - Стубб

Фінляндія розгортає в Данії контингент

Фінляндія вирішила розгорнути в Данії контингент для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб, передає Цензор.НЕТ.

"Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях щодо гарантування безпеки повітряного простору та протидії гібридній діяльності, подібній до тієї, яку ми спостерігали останніми днями та тижнями", - йдеться в повідомленні.

Стубб наголосив, що з метою зробити цю підтримку конкретною, Фінляндія сьогодні вирішила розгорнути в Данії контингент боротьби з безпілотними літальними апаратами. Фінська прикордонна служба також надасть підтримку власними можливостями.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Я вважаю це чудовим прикладом конкретної співпраці між скандинавськими країнами, яка нам потрібна сьогодні. Надалі ми продовжуватимемо узгоджувати наші підходи до протидії гібридним загрозам та просування розвитку можливостей у Європі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові розгортають місію в Данії для обміну досвідом захисту від дронів, - Зеленський

Фінляндія розгортає в Данії контингент

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Автор: 

безпілотник (4965) Данія (860) Фінляндія (1381) Стубб Александр (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка, в сраку, фінляндія?
там найдосвідченіша потужна зе!гніда будує дронову стіну!
питання:
а, чому данія?
не в естонії, на в латвії, не в літві, не в той же фінляндії, а саме данії?
кацапи більше всіх загрожують данії?
показати весь коментар
30.09.2025 15:20 Відповісти
Фінляндія щось у Данії розгортає, Франція до Польщі надіслала два винищувача.
Німеччина в Румунію перекинула три танки i Естонія виділяє 10 солдатів для миротворчої місії...
показати весь коментар
30.09.2025 15:25 Відповісти
 
 