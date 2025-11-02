Дроны следят за военными базами, - министр обороны Бельгии Тео Франкен
Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, расследование начали после серии инцидентов с неизвестными БПЛА.
Шпионские дроны и реакция Бельгии
По словам Франкена, беспилотники могли собирать стратегическую информацию о расположении истребителей и складов с боеприпасами.
Министр обороны Бельгии предположил, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, хотя прямо Москву в этом он не обвинил.
"Они [дроны] прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы и другую стратегически важную информацию", - отметил министр обороны Бельгии.
Франкен подчеркнул, что современная война - это "война дронов", и государство должно быть готово к таким вызовам.
На следующей неделе он представит план на 50 млн евро по созданию национальной системы противодействия беспилотникам.
Наиболее заметные инциденты с дронами-шпионами произошли в последние дни:
-
над базой Кляйне-Брогель на востоке страны зафиксировали подозрительные дроны;
-
несколько беспилотников появились над базой в южной части Бельгии;
-
над военным объектом в Валлонии неизвестные дроны замечали дважды.
Ранее на этой неделе Тео Франкен в комментарии бельгийскому медиа HUMO заявил, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь попытается напасть на Брюссель.
Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль