Дроны следят за военными базами, - министр обороны Бельгии Тео Франкен

Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.

расследование начали после серии инцидентов с неизвестными БПЛА.

Шпионские дроны и реакция Бельгии

По словам Франкена, беспилотники могли собирать стратегическую информацию о расположении истребителей и складов с боеприпасами.

Министр обороны Бельгии предположил, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, хотя прямо Москву в этом он не обвинил.

"Они [дроны] прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы и другую стратегически важную информацию", - отметил министр обороны Бельгии.

Франкен подчеркнул, что современная война - это "война дронов", и государство должно быть готово к таким вызовам.

На следующей неделе он представит план на 50 млн евро по созданию национальной системы противодействия беспилотникам.

Наиболее заметные инциденты с дронами-шпионами произошли в последние дни:

над базой Кляйне-Брогель на востоке страны зафиксировали подозрительные дроны;

несколько беспилотников появились над базой в южной части Бельгии;

над военным объектом в Валлонии неизвестные дроны замечали дважды.

Ранее на этой неделе Тео Франкен в комментарии бельгийскому медиа HUMO заявил, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь попытается напасть на Брюссель.

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".

