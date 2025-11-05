У Брюсселі призупинили авіарух через дрон над аеропортом

У брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RTBF. 

Що відомо

Інцидент трапився приблизно о 20:00 за місцевим часом. З міркувань безпеки було ухвалено рішення призупинити всі рейси на виліт і приліт.

Спочатку літаки почали перенаправляти до аеропорту Льєжа, однак згодом і цей аеропорт почав скеровувати свої рейси до Маастрихта та Кельна.

У Льєжі для координації дій було активовано кризовий центр.

"Весь повітряний простір Бельгії наразі закрито", – повідомив речник аеропорту Льєж Крістіан Делькур.

Бельгія буде збивати невідомі дрони

Дрони над аеропортом зафіксували після того, як збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, що будуть зафіксовані над військовими авіабазами країни.

За словами начальника бельгійського Генерального штабу Фредеріка Вансіна, збиття БпЛА - завдання важке, адже дрони часто літають вночі, є невеликими й дуже маневреними.

Що передувало?

У ніч на суботу, 1 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург також зафіксували декілька невідомих об'єктів.

Тоді міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

Тепер пуйло буде бельгійців щодня лякати щоб заморожені гроші не віддали .
05.11.2025 00:17 Відповісти
якщо бельгійці будуть піддаватись тиску з боку ЄС щодо заморожених грошей, то тоді ще можно дрони обладнати скидами.
05.11.2025 00:38 Відповісти
Раз в житті був у аеропорту Брюселя, на пересадці. Ніяких вражень не лишилося, біг роняя тапки, але встиг
05.11.2025 01:13 Відповісти
чому не збивають?
05.11.2025 09:40 Відповісти
 
 