ЗС Бельгії отримали наказ збивати невідомі дрони над військовими авіабазами, - Генштаб країни
Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
Про це заявив начальник бельгійського Генерального штабу Фредерік Вансіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Belga News Agency.
Вансіна зазначив, що програма захисту від дронів реалізується прискореними темпами, а відповідний план незабаром буде представлено уряду. Наразі ресурси для боротьби з невідомими БпЛА - обладнання для виявлення, глушіння та антидронові засоби - є обмеженими.
"Наказ збивати їх вже віддано", - сказав він під час церемонії прибуття нового мінного тральщика в Зебрюгге. Вансіна додав, що дрони можна збивати тільки у випадку, якщо це можна зробити безпечно, "не завдаючи супутньої шкоди".
Командувач наголосив, що це завдання непросте через те, що дрони часто літають вночі, є невеликими й дуже маневреними, тож вимоги безпеки ускладнюють їхнє ураження.
Що передувало?
У ніч на суботу, 1 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
Раніше Франкен у коментарі бельгійському медіа HUMO заявив, що НАТО "зрівняє Москву із землею", якщо Кремль коли-небудь спробує напасти на Брюссель.
Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними".
Дрони РФ над Європою
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
- У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
- Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
- 10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
- Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
- Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
- Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
- Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
- Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
- Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
- У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
- Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
- Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
