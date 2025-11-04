ЗС Бельгії отримали наказ збивати невідомі дрони над військовими авіабазами, - Генштаб країни

Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.

Про це заявив начальник бельгійського Генерального штабу Фредерік Вансіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Belga News Agency.

Вансіна зазначив, що програма захисту від дронів реалізується прискореними темпами, а відповідний план незабаром буде представлено уряду. Наразі ресурси для боротьби з невідомими БпЛА - обладнання для виявлення, глушіння та антидронові засоби - є обмеженими.

"Наказ збивати їх вже віддано", - сказав він під час церемонії прибуття нового мінного тральщика в Зебрюгге. Вансіна додав, що дрони можна збивати тільки у випадку, якщо це можна зробити безпечно, "не завдаючи супутньої шкоди".

Командувач наголосив, що це завдання непросте через те, що дрони часто літають вночі, є невеликими й дуже маневреними, тож вимоги безпеки ускладнюють їхнє ураження.

Що передувало?

У ніч на суботу, 1 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.

Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.

Раніше Франкен у коментарі бельгійському медіа HUMO заявив, що НАТО "зрівняє Москву із землею", якщо Кремль коли-небудь спробує напасти на Брюссель.

Посольство РФ у Бельгії відреагувало на заяви міністра та назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними".

Дрони РФ над Європою

