ВС Бельгии получили приказ сбивать неизвестные дроны над военными авиабазами, - Генштаб страны
Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
Об этом заявил начальник бельгийского Генерального штаба Фредерик Вансина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Belga News Agency.
Вансина отметил, что программа защиты от дронов реализуется ускоренными темпами, а соответствующий план вскоре будет представлен правительству. В настоящее время ресурсы для борьбы с неизвестными БПЛА - оборудование для обнаружения, подавления и антидроновые средства - ограничены.
"Приказ сбивать их уже отдан", - сказал он во время церемонии прибытия нового минного тральщика в Зебрюгге. Вансина добавил, что дроны можно сбивать только в том случае, если это можно сделать безопасно, "не нанося сопутствующего ущерба".
Командующий подчеркнул, что это задача непростая из-за того, что дроны часто летают ночью, являются небольшими и очень маневренными, поэтому требования безопасности затрудняют их поражение.
Что предшествовало?
В ночь на субботу, 1 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
Ранее Франкен в комментарии бельгийскому медиа HUMO заявил, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь попытается напасть на Брюссель.
Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".
Дроны РФ над Европой
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
- В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
- Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
- 10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
- Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
- Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
- Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
- Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
- Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
- Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
- В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
- Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.
- Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
