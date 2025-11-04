ВС Бельгии получили приказ сбивать неизвестные дроны над военными авиабазами, - Генштаб страны

Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.

Об этом заявил начальник бельгийского Генерального штаба Фредерик Вансина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Belga News Agency.

Вансина отметил, что программа защиты от дронов реализуется ускоренными темпами, а соответствующий план вскоре будет представлен правительству. В настоящее время ресурсы для борьбы с неизвестными БПЛА - оборудование для обнаружения, подавления и антидроновые средства - ограничены.

"Приказ сбивать их уже отдан", - сказал он во время церемонии прибытия нового минного тральщика в Зебрюгге. Вансина добавил, что дроны можно сбивать только в том случае, если это можно сделать безопасно, "не нанося сопутствующего ущерба".

Командующий подчеркнул, что это задача непростая из-за того, что дроны часто летают ночью, являются небольшими и очень маневренными, поэтому требования безопасности затрудняют их поражение.

Что предшествовало?

В ночь на субботу, 1 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.

Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.

Ранее Франкен в комментарии бельгийскому медиа HUMO заявил, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь попытается напасть на Брюссель.

Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления министра и назвало его слова "провокационными" и "безответственными".

Дроны РФ над Европой

