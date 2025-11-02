Неизвестные беспилотники заметили над военной авиабазой в Бельгии

В ночь на субботу, 1 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет belga, информирует Цензор.НЕТ.

БПЛА зафиксировала система обнаружения дронов

По его словам, беспилотники заметили с помощью системы обнаружения дронов. После сигнала на место выехала полиция, но к тому моменту дроны уже исчезли.

Франкен отметил, что "аппараты удалось зафиксировать на видео".

На авиабазе Кляйне-Брогель хранятся американские ядерные боеприпасы. С 2027 года она должна стать основной базой для истребителей F-35.

Также дроны были замечены в районе воинской части в Леопольдсбурге, недалеко от Кляйн-Брогеля.

Читайте также: Аэропорт Мюнхена временно закрывали из-за неизвестных дронов

Противодействие беспилотникам

Франкен заявил, что на следующей неделе Министерство обороны проведет встречу с местной полицией для "анализа угрозы и усиления поиска операторов дронов". Он также объявил о подготовке плана на 50 миллионов евро для создания системы противодействия беспилотникам.

Дроны РФ над Европой

Читайте также: Над военной базой в Бельгии дважды заметили неизвестные дроны: полиция начала расследование