925 23

Аэропорт Мюнхена временно закрывали из-за неизвестных дронов

Дроны вблизи аэропорта в Мюнхене

Накануне вечером аэропорт Мюнхена был временно закрыт из-за появления неизвестных дронов.

Несколько человек, среди которых сотрудники службы безопасности и работники аэропорта, сообщили о "подозрительных наблюдениях". Инцидент произошел около 22:00 по местному времени и длился примерно полчаса, после чего повторился около 23:00.

В администрации аэропорта отметили, что ситуация почти не повлияла на пассажиров и график рейсов. Три самолета были временно перенаправлены - два из них впоследствии приземлились в Мюнхене, а еще один вылет пришлось отменить.

Также читайте: Бельгия готовит меры для защиты от российских беспилотников

Федеральная полиция после проверки не обнаружила в районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Около полуночи 18 октября аэропорт возобновил работу, а уже утром следующего дня авиасообщение вернулось к обычному режиму.

Что предшествовало?

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария усиливает системы защиты от беспилотников, - Reuters

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия после появления неизвестных БпЛА в Бельгии: "Весь ЕС находится под угрозой"

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

аэропорт (1534) Мюнхен (198) дроны (5137)
+3
ЦІЛУЙТЕ ПУЙЛА ДАЛІ В ЖОПКУ - він оцінить)

А взагалі це показує що всі ці замирення трампончика і його зусилля врятувати рядового Пуйла лише до більшої війни і більше смертей. Рузкіе хворі рашизмом і шовінізмом і вилікуються лише в чорноземі
показать весь комментарий
19.10.2025 14:24
+3
Ага. Невідомі дрони млять. Як того хто підірвав північний потік так швидко знайшли. А дрони і ракети їм невідомо чиї літають у них над головами
показать весь комментарий
19.10.2025 14:28
+2
Німецькі Куколди в своєму репертуарі
показать весь комментарий
19.10.2025 14:22
вже не смішно
показать весь комментарий
19.10.2025 14:21
чому ні??я розумію літаки,але дрони в своєму повітрі над режимним об'єктом і повна бездіяльність....це ознака слабкості як політичної так і засобах...
показать весь комментарий
19.10.2025 14:34
Німецькі Куколди в своєму репертуарі
показать весь комментарий
19.10.2025 14:22
Вони папери перебирають,не знають, хто має збивати дрони.
Майбуть з Першої світової підняли архіви
показать весь комментарий
19.10.2025 14:41
ЦІЛУЙТЕ ПУЙЛА ДАЛІ В ЖОПКУ - він оцінить)

А взагалі це показує що всі ці замирення трампончика і його зусилля врятувати рядового Пуйла лише до більшої війни і більше смертей. Рузкіе хворі рашизмом і шовінізмом і вилікуються лише в чорноземі
показать весь комментарий
19.10.2025 14:24
"Партизани" мабуть....
показать весь комментарий
19.10.2025 14:26
мабуть,цікаво чого ще без подарунків....
показать весь комментарий
19.10.2025 14:36
Ага. Невідомі дрони млять. Як того хто підірвав північний потік так швидко знайшли. А дрони і ракети їм невідомо чиї літають у них над головами
показать весь комментарий
19.10.2025 14:28
... це як у нашому Криму зявились 14 го в лютому " невідомі зелені чоловічки " ...... і всі постидно ховали очі і голову в пісок , боячись правду назвати правдою ... ну ми ж війни не хотіли... тому і отримали її..
показать весь комментарий
19.10.2025 15:55
То поліція мабуть проїбала,), або Пісторіус, як там "рішуче відреагування"???
показать весь комментарий
19.10.2025 14:31
з угорщини мабуть
показать весь комментарий
19.10.2025 14:33
Лєвіт каже що і Трамп усталі від війни в Україні. Сша усталі від війни ,ахєрєть.То шо США ведуть війну ?Трамп зупинив війни . А Хамас хєрачить і не вважає ,що закінчив війну.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:39
ну чому ж невідомі - скоріше за все мембарці шалят.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:40
І що, навіть літаків не підняли? А, ніззя...
показать весь комментарий
19.10.2025 14:46
Кто-нибудь наконец скажите им, что видеть огни в небе нормально, не надо каждый раз обсираться.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:54
Гер гут проснись нарешті!
показать весь комментарий
19.10.2025 14:56
Ракети?
показать весь комментарий
19.10.2025 14:58
Відновіть призов. Це допоможе проти кацапських дронів

До речі, в разі відновлення призову, служитимуть усі мусліми?
показать весь комментарий
19.10.2025 14:59
Турки( громадяни Німеччини) вважаю однозначно. Турки гарні воїни
а ось арабська діаспора навряд - вони усі біжінці - хорошо влаштувалися на німецькі податки
показать весь комментарий
19.10.2025 15:09
Занадто багато кацапів Німеччина до себе впустила - ось нехай сплячих агентів вираховує і гонить з ЄС
показать весь комментарий
19.10.2025 15:06
Спочатку невідомі дрони, потім невідомі зелені чоловічки, а "потужне НАТО" й далі буде соплі жувтаи. ***** дебіл, що до нас поліз, він би за 4 роки все НАТО на нуль помножив.
показать весь комментарий
19.10.2025 16:21
Не зовсім. Ловлять людей з дронами. Але вони виявляються не шпигунами рашки.
показать весь комментарий
19.10.2025 16:54
Треба частіше закривати, може тоді до європейського "елехторату" почне доходити.
показать весь комментарий
19.10.2025 17:53
 
 