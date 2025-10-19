УКР
Аеропорт Мюнхена тимчасово закривали через невідомі дрони

Дрони поблизу аеропорту у Мюнхені

Напередодні увечері аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий через появу невідомих дронів.

Кілька людей, серед яких співробітники служби безпеки та працівники аеропорту, повідомили про "підозрілі спостереження". Інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом і тривав приблизно пів години, після чого повторився близько 23:00.

В адміністрації аеропорту зазначили, що ситуація майже не вплинула на пасажирів і графік рейсів. Три літаки були тимчасово перенаправлені - два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а ще один виліт довелося скасувати.

Також читайте: Бельгія готує заходи для захисту від російських безпілотників

Федеральна поліція після перевірки не виявила в районі жодних дронів чи підозрілих осіб.

Близько опівночі 18 жовтня аеропорт відновив роботу, а вже вранці наступного дня авіасполучення повернулося до звичайного режиму.

Що передувало?

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Ага. Невідомі дрони млять. Як того хто підірвав північний потік так швидко знайшли. А дрони і ракети їм невідомо чиї літають у них над головами
19.10.2025 14:28 Відповісти
ЦІЛУЙТЕ ПУЙЛА ДАЛІ В ЖОПКУ - він оцінить)

А взагалі це показує що всі ці замирення трампончика і його зусилля врятувати рядового Пуйла лише до більшої війни і більше смертей. Рузкіе хворі рашизмом і шовінізмом і вилікуються лише в чорноземі
19.10.2025 14:24 Відповісти
Німецькі Куколди в своєму репертуарі
19.10.2025 14:22 Відповісти
вже не смішно
19.10.2025 14:21 Відповісти
чому ні??я розумію літаки,але дрони в своєму повітрі над режимним об'єктом і повна бездіяльність....це ознака слабкості як політичної так і засобах...
19.10.2025 14:34 Відповісти
Німецькі Куколди в своєму репертуарі
19.10.2025 14:22 Відповісти
Вони папери перебирають,не знають, хто має збивати дрони.
Майбуть з Першої світової підняли архіви
19.10.2025 14:41 Відповісти
ЦІЛУЙТЕ ПУЙЛА ДАЛІ В ЖОПКУ - він оцінить)

А взагалі це показує що всі ці замирення трампончика і його зусилля врятувати рядового Пуйла лише до більшої війни і більше смертей. Рузкіе хворі рашизмом і шовінізмом і вилікуються лише в чорноземі
19.10.2025 14:24 Відповісти
"Партизани" мабуть....
19.10.2025 14:26 Відповісти
мабуть,цікаво чого ще без подарунків....
19.10.2025 14:36 Відповісти
Ага. Невідомі дрони млять. Як того хто підірвав північний потік так швидко знайшли. А дрони і ракети їм невідомо чиї літають у них над головами
19.10.2025 14:28 Відповісти
... це як у нашому Криму зявились 14 го в лютому " невідомі зелені чоловічки " ...... і всі постидно ховали очі і голову в пісок , боячись правду назвати правдою ... ну ми ж війни не хотіли... тому і отримали її..
19.10.2025 15:55 Відповісти
То поліція мабуть проїбала,), або Пісторіус, як там "рішуче відреагування"???
19.10.2025 14:31 Відповісти
з угорщини мабуть
19.10.2025 14:33 Відповісти
Лєвіт каже що і Трамп усталі від війни в Україні. Сша усталі від війни ,ахєрєть.То шо США ведуть війну ?Трамп зупинив війни . А Хамас хєрачить і не вважає ,що закінчив війну.
19.10.2025 14:39 Відповісти
ну чому ж невідомі - скоріше за все мембарці шалят.
19.10.2025 14:40 Відповісти
І що, навіть літаків не підняли? А, ніззя...
19.10.2025 14:46 Відповісти
Кто-нибудь наконец скажите им, что видеть огни в небе нормально, не надо каждый раз обсираться.
19.10.2025 14:54 Відповісти
Гер гут проснись нарешті!
19.10.2025 14:56 Відповісти
Ракети?
19.10.2025 14:58 Відповісти
Відновіть призов. Це допоможе проти кацапських дронів

До речі, в разі відновлення призову, служитимуть усі мусліми?
19.10.2025 14:59 Відповісти
Турки( громадяни Німеччини) вважаю однозначно. Турки гарні воїни
а ось арабська діаспора навряд - вони усі біжінці - хорошо влаштувалися на німецькі податки
19.10.2025 15:09 Відповісти
Занадто багато кацапів Німеччина до себе впустила - ось нехай сплячих агентів вираховує і гонить з ЄС
19.10.2025 15:06 Відповісти
Спочатку невідомі дрони, потім невідомі зелені чоловічки, а "потужне НАТО" й далі буде соплі жувтаи. ***** дебіл, що до нас поліз, він би за 4 роки все НАТО на нуль помножив.
19.10.2025 16:21 Відповісти
Не зовсім. Ловлять людей з дронами. Але вони виявляються не шпигунами рашки.
19.10.2025 16:54 Відповісти
Треба частіше закривати, може тоді до європейського "елехторату" почне доходити.
19.10.2025 17:53 Відповісти
Вони ж тіпа не становлять загрози, не треба нагнітати, достатньо стурбованості.
19.10.2025 18:11 Відповісти
Дрони були невідомі, але з триколорами.
19.10.2025 18:57 Відповісти
пред зустрічей з трампом ***** влаштує маленький армагедон у Європі..
19.10.2025 19:29 Відповісти
 
 