Невідомі безпілотники помітили над військовою авіабазою у Бельгії
У ніч на суботу, 1 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, пише belga, інформує Цензор.НЕТ.
БпЛА зафіксувала система виявлення дронів
За його словами, безпілотники помітили за допомогою системи виявлення дронів. Після сигналу на місце виїхала поліція, але на той момент дрони вже зникли.
Франкен зазначив, що "апарати вдалося зафіксувати на відео".
На авіабазі Кляйне-Брогель зберігаються американські ядерні боєприпаси. З 2027 року вона має стати основною базою для винищувачів F-35.
Також дрони були помічені в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля.
Протидія безпілотникам
Франкен заявив, що наступного тижня Міністерство оборони проведе зустріч із місцевою поліцією для "аналізу загрози та посилення пошуку операторів дронів". Він також оголосив про підготовку плану на 50 мільйонів євро для створення системи протидії безпілотникам.
Дрони РФ над Європою
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
- У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
- Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
- 10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
- Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
- Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
- Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
- Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
- Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
- Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
- У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
- Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
- Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
