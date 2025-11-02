Невідомі безпілотники помітили над військовою авіабазою у Бельгії

У ніч на суботу, 1 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

БпЛА зафіксувала система виявлення дронів

За його словами, безпілотники помітили за допомогою системи виявлення дронів. Після сигналу на місце виїхала поліція, але на той момент дрони вже зникли.

Франкен зазначив, що "апарати вдалося зафіксувати на відео".

На авіабазі Кляйне-Брогель зберігаються американські ядерні боєприпаси. З 2027 року вона має стати основною базою для винищувачів F-35.

Також дрони були помічені в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля.

Протидія безпілотникам

Франкен заявив, що наступного тижня Міністерство оборони проведе зустріч із місцевою поліцією для "аналізу загрози та посилення пошуку операторів дронів". Він також оголосив про підготовку плану на 50 мільйонів євро для створення системи протидії безпілотникам.

Дрони РФ над Європою

