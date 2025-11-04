Сутки на Запорожье: враг атаковал FPV-дронами и артиллерией, зафиксировано более 660 атак. ФОТОрепортаж
Россияне применили FPV-дроны, артиллерию, авиабомбы и РСЗО против мирных населенных пунктов Запорожской области. Есть разрушения жилых домов и имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
За прошедшие сутки россияне осуществили 402 пуска БпЛА (преимущественно FPV), провели 259 артиллерийских обстрелов, 3 авиаудара и 4 атаки РСЗО.
Под огнем оказались Малокатериновка, Беленькое, Червоноднепровка, Григоровка, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Успеновка, Червоное и Малиновка.
В результате атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и гражданский транспорт.
Последствия вражеских обстрелов
