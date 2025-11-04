Сутки на Запорожье: враг атаковал FPV-дронами и артиллерией, зафиксировано более 660 атак. ФОТОрепортаж

Россияне применили FPV-дроны, артиллерию, авиабомбы и РСЗО против мирных населенных пунктов Запорожской области. Есть разрушения жилых домов и имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

За прошедшие сутки россияне осуществили 402 пуска БпЛА (преимущественно FPV), провели 259 артиллерийских обстрелов, 3 авиаудара и 4 атаки РСЗО.

Под огнем оказались Малокатериновка, Беленькое, Червоноднепровка, Григоровка, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Успеновка, Червоное и Малиновка.

В результате атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и гражданский транспорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комендантский час продлится дольше в нескольких громадах Запорожской области

Последствия вражеских обстрелов







