Комендантский час продлится дольше в нескольких громадах Запорожской области

В нескольких громадах Запорожской области увеличили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Где увеличена продолжительность комендантского часа?

"По просьбе военных, решением Совета обороны Запорожской области обновлено время действия комендантского часа. Отныне в Кушугумской громаде Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области комендантский час будет длиться с 21:00 до 06:00", - говорится в сообщении.

На остальной территории - без изменений

В то же время на остальной территории Запорожского района ограничения будут действовать, как и раньше - с 00:00 до 05:00.

"Будьте внимательны к времени пребывания на улицах и в других общественных местах - соблюдение правил безопасности остается обязательным", - добавили в ОГА.

