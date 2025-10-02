Расширен перечень населенных пунктов в Донецкой области, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00, - ОВА

В Донецкой области расширена зона "длинного" комендантского часа, то есть перечень территорий, где он будет действовать с 15:00 до 11:00.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее распоряжение принято в ответ на письма ОСГВ "Днепр" и группировки войск "Восток".



Так, начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской громад.

Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской громады, в Малиновке и Тихоновке Николаевской громады, в также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской громады.

Филашкин отметил, что все эти территории расположены в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами.

"Призываю всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается дома, - соблюдать ограничения комендантского часа", - добавил он.

