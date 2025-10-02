Розширено перелік населених пунктів на Донеччині, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00, - ОВА
У Донецькій області розширено зону "довгої" комендантської години, тобто перелік територій, де вона діятиме з 15:00 до 11:00.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відповідне розпорядження ухвалено у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід".
Так, починаючи із 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.
Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.
Філашкін зауважив, що всі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами.
"Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, - дотримуватися обмежень комендантської години", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль