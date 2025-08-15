УКР
Тривалість комендантської години зменшено на Харківщині, - ОВА

Комендантська година на Харківщині

На Раді оборони Харківської області ухвалено рішення щодо зменшення тривалості комендантської години.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуються із 00:00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).

"Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зауважив, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

За його словами, додаткові безпекові заходи у найближчі державні свята не запроваджуватимуть, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі.

"Закликаю жителів Харкова та області в ці дні уникати великого скупчення людей. Пам’ятайте про заходи безпеки, обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

комендантська година (271) Харківська область (1466)
Навіщо вона взагалі, ця комендантська година? Скілбки диверсантів зловили за 24 рік?
