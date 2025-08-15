Тривалість комендантської години зменшено на Харківщині, - ОВА

На Раді оборони Харківської області ухвалено рішення щодо зменшення тривалості комендантської години.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуються із 00:00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).

"Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зауважив, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Також читайте: Кабмін схвалив законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години

За його словами, додаткові безпекові заходи у найближчі державні свята не запроваджуватимуть, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі.

"Закликаю жителів Харкова та області в ці дні уникати великого скупчення людей. Пам’ятайте про заходи безпеки, обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

Читайте: У Києві створюють цифрову систему оформлення перепусток для пересування під час комендантської години, - КМВА