Продолжительность комендантского часа сокращена в Харьковской области, - ОГА

На Совете обороны Харьковской области принято решение об уменьшении продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь комендантский час продлится с 00:00 до 5:00. Изменения вводятся с 00:00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье).

"Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", - говорится в сообщении.

Также Синегубов отметил, что новый режим не распространяется на громады, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

По его словам, дополнительные меры безопасности в ближайшие государственные праздники вводить не будут, будут действовать старые ограничения. Правоохранители будут работать, как и в предыдущие годы, в усиленном режиме.

"Призываю жителей Харькова и области в эти дни избегать большого скопления людей. Помните о мерах безопасности, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил глава ОГА.

