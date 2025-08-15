Продолжительность комендантского часа сокращена в Харьковской области, - ОГА
На Совете обороны Харьковской области принято решение об уменьшении продолжительности комендантского часа.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, теперь комендантский час продлится с 00:00 до 5:00. Изменения вводятся с 00:00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье).
"Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", - говорится в сообщении.
Также Синегубов отметил, что новый режим не распространяется на громады, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.
По его словам, дополнительные меры безопасности в ближайшие государственные праздники вводить не будут, будут действовать старые ограничения. Правоохранители будут работать, как и в предыдущие годы, в усиленном режиме.
"Призываю жителей Харькова и области в эти дни избегать большого скопления людей. Помните о мерах безопасности, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил глава ОГА.
