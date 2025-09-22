РУС
В Кривом Роге сократили продолжительность комендантского часа

В Кривом Роге сократят комендантский час

В Кривом Роге сократили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге длится с 24.00 до 05.00, то есть начинается на один час позже.

Такое решение принято на Совете обороны области по нашему обращению", - говорится в сообщении.

Не пройшло і 4 роки. В прифронтовому Запоріжжі давно з 00-00, а в Кривбасі якогось з 23:00 було
22.09.2025 14:16 Ответить
 
 