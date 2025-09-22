В Кривом Роге сократили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге длится с 24.00 до 05.00, то есть начинается на один час позже.



Такое решение принято на Совете обороны области по нашему обращению", - говорится в сообщении.

