В Кривом Роге сократили продолжительность комендантского часа
В Кривом Роге сократили продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге длится с 24.00 до 05.00, то есть начинается на один час позже.
Такое решение принято на Совете обороны области по нашему обращению", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергей Кузнецов #231755
показать весь комментарий22.09.2025 14:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль