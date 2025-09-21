РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Атака дрона на Днепропетровщину
367 0

Войска РФ атаковали "шахедами" Кривой Рог и область: вспыхнули пожары

Российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область

Накануне вечером враг атаковал "шахедами" Днепропетровскую область. Под ударом находился Кривой Рог и Лозоватская громада.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возникли пожары, их уже потушили.

С применением БпЛА враг атаковал также Синельниковщину - Межевскую и Покровскую громады.

"Горели частный дом, админздание и гаражи. Также загорелось на территории коммунального предприятия. Всюду огонь погасили",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что по Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны и артиллерию. Потерпели Никополь, Марганец и Покровская громада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 человек пострадали в результате атак россиян на Днепропетровщину, - ОВА. ФОТО

По данным ОВА, защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 3 беспилотника, сообщили в ЧвК

Автор: 

Кривой Рог (1440) Никополь (1186) Днепропетровская область (4471) Криворожский район (193) Никопольский район (440) Синельниковский район (248)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 