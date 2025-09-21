Войска РФ атаковали "шахедами" Кривой Рог и область: вспыхнули пожары
Накануне вечером враг атаковал "шахедами" Днепропетровскую область. Под ударом находился Кривой Рог и Лозоватская громада.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возникли пожары, их уже потушили.
С применением БпЛА враг атаковал также Синельниковщину - Межевскую и Покровскую громады.
"Горели частный дом, админздание и гаражи. Также загорелось на территории коммунального предприятия. Всюду огонь погасили",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что по Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны и артиллерию. Потерпели Никополь, Марганец и Покровская громада.
По данным ОВА, защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 3 беспилотника, сообщили в ЧвК
