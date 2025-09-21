УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7900 відвідувачів онлайн
Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
357 0

Війська РФ атакували "шахедами" Криворіжжя: спалахнули пожежі

Російські безпілотники атакували Дніпропетровщину

Напередодні ввечері ворог атакував "шахедами" Криворіжжя. Під ударом перебував Кривий Ріг та Лозуватська громада.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виникли пожежі, їх вже загасили.

Із застосуванням БпЛА ворог атакував також Синельниківщину – Межівську та Покровську громади.

"Горіли приватний будинок, адмінбудівля і гаражі. Також зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували",- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що по Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганець і Покровська громада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 людей постраждали внаслідок атак росіян на Дніпропетровщину, - ОВА. ФОТО

За даними ОВА, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники, повідомили в ПвК

Автор: 

Кривий Ріг (1406) Нікополь (1355) Дніпропетровська область (4263) Криворізький район (213) Нікопольський район (443) Синельниківський район (248)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 