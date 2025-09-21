Війська РФ атакували "шахедами" Криворіжжя: спалахнули пожежі
Напередодні ввечері ворог атакував "шахедами" Криворіжжя. Під ударом перебував Кривий Ріг та Лозуватська громада.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, виникли пожежі, їх вже загасили.
Із застосуванням БпЛА ворог атакував також Синельниківщину – Межівську та Покровську громади.
"Горіли приватний будинок, адмінбудівля і гаражі. Також зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували",- йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що по Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганець і Покровська громада.
За даними ОВА, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники, повідомили в ПвК
