Війська РФ атакували "шахедами" Криворіжжя: спалахнули пожежі

Напередодні ввечері ворог атакував "шахедами" Криворіжжя. Під ударом перебував Кривий Ріг та Лозуватська громада.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виникли пожежі, їх вже загасили.

Із застосуванням БпЛА ворог атакував також Синельниківщину – Межівську та Покровську громади.

"Горіли приватний будинок, адмінбудівля і гаражі. Також зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували",- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що по Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганець і Покровська громада.

За даними ОВА, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники, повідомили в ПвК