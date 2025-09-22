У Кривому Розі скоротили тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"З сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24.00 до 05.00, тобто починається на одну годину пізніше.



Таке рішення ухвалено на Раді Оборони області за нашим зверненням", - йдеться в повідомленні.

