У Кривому Розі скоротили тривалість комендантської години
У Кривому Розі скоротили тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"З сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24.00 до 05.00, тобто починається на одну годину пізніше.
Таке рішення ухвалено на Раді Оборони області за нашим зверненням", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Кузнецов #231755
показати весь коментар22.09.2025 14:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bri Bri
показати весь коментар22.09.2025 14:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Кузнецов #231755
показати весь коментар22.09.2025 15:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль