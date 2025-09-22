УКР
У Кривому Розі скоротили тривалість комендантської години

У Кривому Розі скоротять комендантську годину

У Кривому Розі скоротили тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"З сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі триває з 24.00 до 05.00, тобто починається на одну годину пізніше.

Таке рішення ухвалено на Раді Оборони області за нашим зверненням", - йдеться в повідомленні.

комендантська година (273) Кривий Ріг (1407) Дніпропетровська область (4269) Криворізький район (214)
Не пройшло і 4 роки. В прифронтовому Запоріжжі давно з 00-00, а в Кривбасі якогось з 23:00 було
22.09.2025 14:16 Відповісти
так в Запоріжжі нема ради оборони
22.09.2025 14:56 Відповісти
З цим згоден. І вілкулів немає.
22.09.2025 15:19 Відповісти
 
 