Комендантська година триватиме довше в кількох громадах Запорізької області

У кількох громадах Запорізької області збільшили тривалість комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Де збільшено тривалість комендантської години?

"На прохання військових, рішенням Ради оборони Запорізької області оновлено час дії комендантської години. Відтепер у Кушугумській громаді Запорізького району та на підконтрольних Україні територіях Василівського та Пологівського районів області комендантська година триватиме з 21:00 до 06:00", - сказано в повідомленні.

На решті територій - без змін

Водночас на решті території Запорізького району обмеження будуть діяти, як і раніше – з 00:00 до 05:00.

"Будьте уважними до часу перебування на вулицях та в інших громадських місцях – дотримання правил безпеки залишається обов’язковим", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що 2 жовтня повідомлялося про те, що у Донецькій області розширено зону "довгої" комендантської години, тобто перелік територій, де вона діятиме з 15:00 до 11:00.

