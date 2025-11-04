Доба на Запоріжжі: ворог атакував FPV-дронами та артилерією, зафіксовано понад 660 атак. ФОТОрепортаж

Росіяни застосували FPV-дрони, артилерію, авіабомби та РСЗВ проти мирних населених пунктів Запорізької області. Є руйнування житлових будинків і майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

За минулу добу росіяни здійснили 402 пуски БпЛА (переважно FPV), провели 259 артилерійських обстрілів, 3 авіаудари та 4 атаки РСЗВ.

Під вогнем опинилися Малокатеринівка, Біленьке, Червонодніпровка, Григорівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Успенівка, Червоне та Малинівка.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі та цивільний транспорт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комендантська година триватиме довше в кількох громадах Запорізької області

Наслідки ворожих обстрілів







