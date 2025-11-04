Дроны атаковали нефтехимический завод в Башкирии. ВИДЕО

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали промышленный комплекс в городе Стерлитамак (республика Башкирия, РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - заявил он в телеграме, не называя предприятие.

Городская администрация ранее сообщила, что в результате взрыва частично обрушился цех водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе. По данным российских СМИ, причиной взрыва стала атака дронов.

В самом городе, по утверждению жителей, прогремело несколько взрывов.

Что известно об атакованном предприятии?

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (АО "СНХЗ") — входит в состав холдинга "Росхим".

Производит:

синтетические каучуки (бутадиен-стирольные, изопреновые);

фенольные антиоксиданты "Агидол";

высокооктановые добавки к топливу (МТБЭ), авиационному бензину.

Продукция поставляется как на российский рынок, так и за рубеж.

Анализ внешнеторговой базы показывает, что АО "СНХЗ" осуществляет экспорт продукции (например, каучуков) в Индию и другие страны, лояльные к Кремлю.

Завод производит топливные присадки и материалы, востребованные в нефтепереработке и топливной промышленности, что делает его продукцию пригодной для использования в цепочках поставок российского ВПК.

Следовательно, можно считать, что продукция "СНХЗ" потенциально входит в ту топливно-логистическую цепочку, которая может обеспечивать оккупационную армию РФ для ведения войны в Украине, что делает предприятие законной военной целью для украинской армии.

Атаки дронов на Башкортостан

В нескольких городах Республики Башкортостан России в течение осени 2025 года зафиксирована серия атак беспилотников. Удары, по данным российских властей, направлены на промышленные и нефтехимические предприятия региона.

Башкортостан расположен более чем в тысяче километров от границы Украины, что подчеркивает способность дронов к дальним полетам. Это один из самых отдаленных российских регионов, которые стали объектом систематических воздушных атак.

Башкортостан оказался в зоне внимания дронов не впервые:

15 октября, Уфа: сообщалось о взрывах и дыме на территории НПЗ Башнефть-УНПЗ после вероятной атаки БПЛА.

11 октября, Уфа: СМИ сообщили о еще одном ударе по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

24 сентября, Салават: атака на комплекс "Газпром Нефтехим Салават" привела к пожару.

13 сентября, Уфа: один или два дрона были сбиты над нефтепредприятием, после чего вспыхнул пожар.

Эти объекты являются одними из ключевых нефтеперерабатывающих и химических производств России, обеспечивающих переработку нефти и производство нефтепродуктов.

