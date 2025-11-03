Поражены Саратовский НПЗ и логистические объекты армии РФ в оккупированных Роскошном и Должанске на Луганщине, - Генштаб

В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ.

Масштабы поражений

Как отмечается, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

Удар по логистике врага на оккупированной Луганщине

Также, по данным Генштаба, нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске.

Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.

Что предшествовало?

В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Саратов и область. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.