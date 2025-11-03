РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Поражены Саратовский НПЗ и логистические объекты армии РФ в оккупированных Роскошном и Должанске на Луганщине, - Генштаб

Атака БПЛА на НПЗ в Саратове

В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Масштабы поражений

Как отмечается, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

  • Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
  • По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

Читайте также: Последствия ударов по российским НПЗ: Россия впервые за годы запретила экспорт технической серы

Удар по логистике врага на оккупированной Луганщине

Также, по данным Генштаба, нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске.

Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.

Читайте также: В момент удара Сил обороны по нефтетерминалу в Туапсе в порту находилось не менее трех судов, - Плетенчук

Что предшествовало?

В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Саратов и область. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

І подібні новини мало не щодня.
Тепер питання: як "вєлікая страна, чья економіка давно на воєнних рєльсах, с автономним ВПК і надьожнимі союзнікамі" досі не може вирішити проблеми, які щоночі викликає пара десятків фанерних дирчиків зі смішним зарядом вибухівки?
03.11.2025 11:02 Ответить
до установки ЕЛОУ-АВТ-6 дрон долетів, а от до установки ізомеризації пентан-гексанової фракції - ні. Дрон заплутався у захисній сітці. До Саратовського НПЗ від Харкова 700 км, тому туди треба літати КР, які мають хоч якусь кінетику для подолання захисних сіток. Період весною і влітку, коли сіток ще не було, ми успішно проїбали.
03.11.2025 11:07 Ответить
На жаль ми про*бали всього до хвуя
03.11.2025 11:11 Ответить
головне - проїбали виборців. Одних проїбали ще з 2004 року, а інших просто загубили, про них забули, і вони на вибори у 19-му так і не прийшли. Ну а потім все пішло по .... по доміно, і коли впаде остання доміношка - поки не видно.
03.11.2025 11:18 Ответить
 
 