Поражены Саратовский НПЗ и логистические объекты армии РФ в оккупированных Роскошном и Должанске на Луганщине, - Генштаб
В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Масштабы поражений
Как отмечается, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
- Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
- По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
Удар по логистике врага на оккупированной Луганщине
Также, по данным Генштаба, нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Должанске.
Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.
Что предшествовало?
В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Саратов и область. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.
Тепер питання: як "вєлікая страна, чья економіка давно на воєнних рєльсах, с автономним ВПК і надьожнимі союзнікамі" досі не може вирішити проблеми, які щоночі викликає пара десятків фанерних дирчиків зі смішним зарядом вибухівки?