Дроны атаковали НПЗ в Саратове. ВИДЕО
В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Саратов и область. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеграм-канал Astra.
Отмечается, что о взрывах ночью сообщили жители Саратова. Проанализировав выложенные в соцсетях кадры, телеграм-канал Astra установил, что под удар попал Саратовский НПЗ.
По данным "Росавиации", ограничения в работе аэропорта Саратова продолжались более 6 часов.
Удары по Саратовскому НПЗ
Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже становился целью атак в 2025 году. 16 октября предприятие атаковали беспилотники. Зафиксировано возгорание в некоторых технологических зонах.
Пожар ликвидировали в течение нескольких часов, пострадавших среди персонала не подтверждено. Эта атака стала первой зафиксированной серьезной ударной операцией по НПЗ в Саратовской области в 2025 году.
Что известно о предприятии
Саратовский НПЗ является одним из старейших в России и входит в структуру "Роснефти". Завод перерабатывает около 4,8 млн тонн нефти в год и обеспечивает топливом регионы Поволжья.
Технологические мощности
-
Имеет несколько основных установок для переработки нефти:
-
Установка атмосферно-вакуумной перегонки (АВТ-6) — для первичной переработки сырой нефти.
-
Установка изомеризации пентан-гексановой фракции — для повышения качества топлива.
-
Другие установки для производства бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.
-
Входит в число ключевых энергетических объектов, поэтому удары по нему могут иметь экономические и логистические последствия для России.
ну, тут Маріна Макєєва трохи ********. Тобто ураження Саратовського НПЗ у січні, лютому, березні, серпні, двічі у вересні і у жовтні Макєєва вважає несерйозними. Дев'ятнадцять дронів в одній атаці у березні - це несерйозно? правда??
така собі редакторка новин... Цензор, несіть нову.