Дроны атаковали НПЗ в Саратове. ВИДЕО

В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Саратов и область. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил телеграм-канал Astra.

Отмечается, что о взрывах ночью сообщили жители Саратова. Проанализировав выложенные в соцсетях кадры, телеграм-канал Astra установил, что под удар попал Саратовский НПЗ.

По данным "Росавиации", ограничения в работе аэропорта Саратова продолжались более 6 часов.

Удары по Саратовскому НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже становился целью атак в 2025 году. 16 октября предприятие атаковали беспилотники. Зафиксировано возгорание в некоторых технологических зонах.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов, пострадавших среди персонала не подтверждено. Эта атака стала первой зафиксированной серьезной ударной операцией по НПЗ в Саратовской области в 2025 году.

Что известно о предприятии

Саратовский НПЗ является одним из старейших в России и входит в структуру "Роснефти". Завод перерабатывает около 4,8 млн тонн нефти в год и обеспечивает топливом регионы Поволжья.

Технологические мощности

Имеет несколько основных установок для переработки нефти: Установка атмосферно-вакуумной перегонки (АВТ-6) — для первичной переработки сырой нефти. Установка изомеризации пентан-гексановой фракции — для повышения качества топлива. Другие установки для производства бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.



Входит в число ключевых энергетических объектов, поэтому удары по нему могут иметь экономические и логистические последствия для России.