Дрони атакували НПЗ у Саратові. ВIДЕО
У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Саратов та область. Під ударом опинився нафтопереробний завод.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Astra.
Зазначається, що про вибухи вночі повідомили мешканці Саратова. проаналізувавши викладені в соцмережах кадри, телеграм-канал Astra встановив, що під удар потрапив Саратовський НПЗ.
За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.
Удари по Саратовському НПЗ
Саратовський нафтопереробний завод вже ставав ціллю атак у 2025 році. 16 жовтня підприємство атакували безпілотники. Зафіксовано займання в деяких технологічних зонах.
Пожежу ліквідовували протягом кількох годин, постраждалих серед персоналу не підтверджено. Ця атака стала першою зафіксованою серйозною ударною операцією по НПЗ у Саратовській області у 2025 році.
Що відомо про підприємство
Саратовський НПЗ є одним із старіших у Росії та входить до структури "Роснефти". Завод обробляє близько 4,8 млн тонн нафти на рік і забезпечує паливом регіони Поволжя.
Технологічні потужності
-
Має декілька основних установок для переробки нафти:
-
Установка атмосферно-вакуумної перегонки (АВТ-6) — для первинної переробки сирої нафти.
-
Установка ізомеризації пентан-гексанової фракції — для підвищення якості палива.
-
Інші установки для виробництва бензину, дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів.
-
Входить до числа ключових енергетичних об’єктів, тому удари по ньому можуть мати економічні та логістичні наслідки для Росії.
