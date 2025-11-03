Дрони атакували НПЗ у Саратові. ВIДЕО

У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Саратов та область. Під ударом опинився нафтопереробний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Astra.

Зазначається, що про вибухи вночі повідомили мешканці Саратова. проаналізувавши викладені в соцмережах кадри, телеграм-канал Astra встановив, що під удар потрапив Саратовський НПЗ.

За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.

Удари по Саратовському НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод вже ставав ціллю атак у 2025 році. 16 жовтня підприємство атакували безпілотники. Зафіксовано займання в деяких технологічних зонах.

Пожежу ліквідовували протягом кількох годин, постраждалих серед персоналу не підтверджено. Ця атака стала першою зафіксованою серйозною ударною операцією по НПЗ у Саратовській області у 2025 році.

Що відомо про підприємство

Саратовський НПЗ є одним із старіших у Росії та входить до структури "Роснефти". Завод обробляє близько 4,8 млн тонн нафти на рік і забезпечує паливом регіони Поволжя.

Технологічні потужності

Має декілька основних установок для переробки нафти: Установка атмосферно-вакуумної перегонки (АВТ-6) — для первинної переробки сирої нафти. Установка ізомеризації пентан-гексанової фракції — для підвищення якості палива. Інші установки для виробництва бензину, дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів.



Входить до числа ключових енергетичних об’єктів, тому удари по ньому можуть мати економічні та логістичні наслідки для Росії.

