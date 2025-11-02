Дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони атакували нафтовий термінал
За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили "Причал 1 нафтового терміналу Туапсе".
"Внаслідок падіння БпЛА у Туапсе зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим займанням", - повідомили в оперштабі Краснодарського краю.
Телеграм-канал ASTRA повідомляє, що після внаслідок атаки дронів загорівся "Глибоководний причал Роснафти".
"Це морський портовий об'єкт, спеціально збудований для завантаження нафтопродуктів на танкери. Жителі його часто називають "нафтопірс Туапсинського НПЗ", тому що він безпосередньо пов'язаний із Туапсинським нафтопереробним заводом (НПЗ) та обслуговує його експортні операції", - пише телеграм-канал.
