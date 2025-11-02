УКР
Дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони атакували нафтовий термінал 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили "Причал 1 нафтового терміналу Туапсе".

"Внаслідок падіння БпЛА у Туапсе зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим займанням", - повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

атака на туапсе
Фото: соцмережі

Телеграм-канал ASTRA повідомляє, що після внаслідок атаки дронів загорівся "Глибоководний причал Роснафти".

"Це морський портовий об'єкт, спеціально збудований для завантаження нафтопродуктів на танкери. Жителі його часто називають "нафтопірс Туапсинського НПЗ", тому що він безпосередньо пов'язаний із Туапсинським нафтопереробним заводом (НПЗ) та обслуговує його експортні операції", - пише телеграм-канал.

атака на туапсе
Фото: соцмережі
атака на туапсе
Фото: соцмережі

Читайте також: Наслідки ударів по НПЗ і санкцій: Експорт російських нафтопродуктів рекордно впав, – Bloomberg

НПЗ (780) росія (68788) атака (711) дрони (6259)
У туапсов двіжуха
02.11.2025 02:36 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/yQXaK0SWVCA

ЕЕЕЕх якби б!!!
02.11.2025 03:18 Відповісти
РИА

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура,

"В https://ria.ru/location_Tuapse/ Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа, в результате выбило стекла.

Й ОСЬ ОСТАННИЙ АБЗАЦ

В ответ на атаки https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/ ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
02.11.2025 02:49 Відповісти
СМЕРТЬ kaЦАПАМ !
02.11.2025 02:51 Відповісти
Що, кацапи, не по пNзді пішло? Можемо поділитися віслючою сечею разом із Віслюком - все одне бензин бадяжите.
02.11.2025 02:51 Відповісти
Там що - наші сидять в засаді і очікують наших дронів?))
02.11.2025 04:02 Відповісти
 
 