Дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны атаковали нефтяной терминал

По предварительной информации, в Туапсе беспилотники поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе".

"В результате падения БПЛА в Туапсе зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

атака на туапсе
Фото: соцсети

Телеграм-канал ASTRA сообщает, что в результате атаки дронов загорелся "Глубоководный причал Роснефти".

"Это морской портовый объект, специально построенный для загрузки нефтепродуктов на танкеры. Жители его часто называют "нефтепирс Туапсинского НПЗ", потому что он напрямую связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и обслуживает его экспортные операции", - пишет телеграм-канал.

атака на туапсе
Фото: соцсети
атака на туапсе
Фото: соцсети

Читайте также: Последствия ударов по НПЗ и санкций: Экспорт российских нефтепродуктов рекордно упал, – Bloomberg

НПЗ (345) россия (97908) атака (679) дроны (5299)
Топ комментарии
+13
У туапсов двіжуха
показать весь комментарий
02.11.2025 02:36 Ответить
+10
СМЕРТЬ kaЦАПАМ !
показать весь комментарий
02.11.2025 02:51 Ответить
+8
Що, кацапи, не по пNзді пішло? Можемо поділитися віслючою сечею разом із Віслюком - все одне бензин бадяжите.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:51 Ответить
У туапсов двіжуха
показать весь комментарий
02.11.2025 02:36 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/yQXaK0SWVCA

ЕЕЕЕх якби б!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 03:18 Ответить
РИА

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура,

"В https://ria.ru/location_Tuapse/ Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа, в результате выбило стекла.

Й ОСЬ ОСТАННИЙ АБЗАЦ

В ответ на атаки https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/ ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:49 Ответить
СМЕРТЬ kaЦАПАМ !
показать весь комментарий
02.11.2025 02:51 Ответить
а також частково - місцеву залізничну станцію.
показать весь комментарий
02.11.2025 05:46 Ответить
Що, кацапи, не по пNзді пішло? Можемо поділитися віслючою сечею разом із Віслюком - все одне бензин бадяжите.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:51 Ответить
Там що - наші сидять в засаді і очікують наших дронів?))
показать весь комментарий
02.11.2025 04:02 Ответить
А по електростанціям хто буде бити? Лупите чортій куди.
показать весь комментарий
02.11.2025 04:52 Ответить
І по газу.
показать весь комментарий
02.11.2025 05:36 Ответить
Росія заявила, що внаслідок атаки безпілотника в порту Туапсе спалахнув нафтовий танкер
показать весь комментарий
02.11.2025 05:37 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 05:42 Ответить
Красиво горить мабуть до зими.
показать весь комментарий
02.11.2025 06:03 Ответить
Туавсйо
показать весь комментарий
02.11.2025 06:07 Ответить
Почалась боротьба з незаконними налівайками. Правильно. Обсяги експорту росією нафтопродуктів має встановлювати тільки Україна.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:05 Ответить
У РФ визнали влучання у порт і танкер в Туапсе
показать весь комментарий
02.11.2025 07:10 Ответить
Хоч це були невідомі безпілотники, але і вони знають, де кацапські нафтові термінали.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:40 Ответить
очень удачно залетели, но хотелось-бы и очередную ПС 500+ кВ в районе масквы увидеть горящей
показать весь комментарий
02.11.2025 08:50 Ответить
OSINT-аналитики утверждают о как минимум трех возгораниях в порту после атаки БПЛА.

Два из них - на глубоководном причальном комплексе ООО РН-Морской терминал Туапсе, еще один - на нефтеналивном причале в районе Южного мола. Третий - вероятно на сухогрузно-наливном пирсе в северо-западной части бухты. Однако, относительно танкера достоверных подтверждений нет.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:53 Ответить
 
 