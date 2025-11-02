Дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Дроны атаковали нефтяной терминал
По предварительной информации, в Туапсе беспилотники поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе".
"В результате падения БПЛА в Туапсе зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", - сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Телеграм-канал ASTRA сообщает, что в результате атаки дронов загорелся "Глубоководный причал Роснефти".
"Это морской портовый объект, специально построенный для загрузки нефтепродуктов на танкеры. Жители его часто называют "нефтепирс Туапсинского НПЗ", потому что он напрямую связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и обслуживает его экспортные операции", - пишет телеграм-канал.
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Туапсе, в результате падения беспилотника загорелась портовая инфраструктура,
"В https://ria.ru/location_Tuapse/ Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа, в результате выбило стекла.
Й ОСЬ ОСТАННИЙ АБЗАЦ
В ответ на атаки https://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/ ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Два из них - на глубоководном причальном комплексе ООО РН-Морской терминал Туапсе, еще один - на нефтеналивном причале в районе Южного мола. Третий - вероятно на сухогрузно-наливном пирсе в северо-западной части бухты. Однако, относительно танкера достоверных подтверждений нет.