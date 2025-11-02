УКР
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
7 063 26

Атака БпЛА на порт у Туапсе: пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки українських дронів на портове місто Туапсе у Краснодарському краї РФ пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

Що кажуть у оперштабі?

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників упали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу. Крім того, у будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.

Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою
Туапсе під атакою

OSINT-аналіз

За даними ASTRA, як мінімум 3 осередки загоряння зафіксовано в морському порту Туапсе після атаки дронів.

На кадрах очевидців відображені щонайменше 3 осередки займання, випливає з аналізу ASTRA. Два з них - на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", ще один – на нафтоналивному причалі в районі Південного молу.

Ймовірно, ще один осередок зафіксований на суховантажно-навалочному пірсі в північно-західній частині бухти, але достовірних підтверджень немає.

Що передувало?

Автор: 

Топ коментарі
+9
💥 «ПВО работало-работало. Ні*уя нє сработало» - в Туапсе дрони розвалили танкер і нафтоналивний термінал, є значні пошкодження портової інфраструктури

Крім того, дрони вдарили по:

• Підстанції 500 кВ в Липєцкій області;

• Підстанції Алчєвская 220 кВ в окупованій Луганській області

• Підстанції в Желєзногорську, Курської області

• Вибухи пролунали в містах Лазоровоє і Темрюк Краснодарського краю, а також у м. Орел.
показати весь коментар
02.11.2025 07:46 Відповісти
+3


туапсе))))а ну зрадойобчики чмони понойте что взрыв небольшой
показати весь коментар
02.11.2025 09:54 Відповісти
+2
Туапси
показати весь коментар
02.11.2025 07:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
" а как известно арабы и евреи один народ… " - кому це відомо ? Вам і вашому сусіду плоскоземельнику ? До речі імя у вас не скрепне - має буди не артур а шось скрепне ваше ісконне .
показати весь коментар
02.11.2025 08:41 Відповісти
Тобто якшо у вас є рідний брат то ви є однією людиною - чи все таки це ваше скрепне братской народ підходить все таки ліпше ? Ви там на півночі в болотах нарешті допертайте шо один і братьський то не синоніми .
показати весь коментар
02.11.2025 09:03 Відповісти
Вы спорите с одноразовым ботом Посмотрите на его регистрацию. Смысл на это тратить свои силы?
показати весь коментар
02.11.2025 10:31 Відповісти
алчевск и железногорск - то таке... а вот если реально ******* по липецкой пс 500кВ, то это супер
показати весь коментар
02.11.2025 09:25 Відповісти
Туапсянє-нє спать
показати весь коментар
02.11.2025 07:47 Відповісти
страждати !
показати весь коментар
02.11.2025 07:49 Відповісти
Туапси
показати весь коментар
02.11.2025 07:51 Відповісти
ТуаВсйо
показати весь коментар
02.11.2025 07:53 Відповісти
Нащо їм той термінал, якщо у них заборона на єкспорт
показати весь коментар
02.11.2025 08:00 Відповісти
[???] - вугільний склад, а не згаріще.
показати весь коментар
02.11.2025 08:10 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 09:27 Відповісти
вони нам розгромили енергетику!
ми їм пробили танкер!
які ще потужні перемоги?
показати весь коментар
02.11.2025 09:29 Відповісти
Наш Лідор рокєту Арєшнік унічтожив. Що тобі ще треба, порохопес?😠
показати весь коментар
02.11.2025 09:34 Відповісти
насправді дві!
малюк нещодавно зізнався.
показати весь коментар
02.11.2025 09:43 Відповісти
Я мав на увазі одну Лідор, одну Малюк💩
показати весь коментар
02.11.2025 09:46 Відповісти
В мене в Туапсе деякі ватні родичі мешкають... У двоюрідної сестри троє дітей а чоловік військовий - мобілізували з червня не виходе на зв'язок...
показати весь коментар
02.11.2025 09:30 Відповісти


туапсе))))а ну зрадойобчики чмони понойте что взрыв небольшой
показати весь коментар
02.11.2025 09:54 Відповісти
Атака на танкери це атака на потік бабла від нафти і газу це максимально ефективна атака, треба топити танкери і хзривати труби, без бабла кацапи воювати не будуть
показати весь коментар
02.11.2025 10:26 Відповісти
Респект і повага тим хто організував і виконав цю атаку атака на танкери це пряма атака на бабло Росії без бабла війни і самої РФ не буде
показати весь коментар
02.11.2025 10:28 Відповісти
У телеграмі купа відосиків, а тут одне хрінове фото чотири рази.
показати весь коментар
02.11.2025 10:57 Відповісти
Судячи по цій інформації та фото враження мінімальні які швидко будуть усунені. Три розгортання та і все? Коли немає потужного вибуху, то все інше фігня. Пишуть аби тільки хоч щось показати позитивне населенню.
показати весь коментар
02.11.2025 11:01 Відповісти
 
 