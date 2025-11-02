Атака БпЛА на порт у Туапсе: пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки українських дронів на портове місто Туапсе у Краснодарському краї РФ пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

Що кажуть у оперштабі?

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників упали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу. Крім того, у будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.

OSINT-аналіз

За даними ASTRA, як мінімум 3 осередки загоряння зафіксовано в морському порту Туапсе після атаки дронів.

На кадрах очевидців відображені щонайменше 3 осередки займання, випливає з аналізу ASTRA. Два з них - на глибоководному причальному комплексі ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", ще один – на нафтоналивному причалі в районі Південного молу.

Ймовірно, ще один осередок зафіксований на суховантажно-навалочному пірсі в північно-західній частині бухти, але достовірних підтверджень немає.

Що передувало?

За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

