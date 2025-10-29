Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 29 жовтня, українські безпілотники атакували Москву та низку регіонів РФ. Є результативні влучання.

Атака дронів на Будьонновськ

Зокрема, як зазначається, у Будьонновську Ставропольського краю жителі повідомляли про вибухи.

Момент нічної атаки БпЛА на Будьонновськ Ставропольського краю потрапив на відео.

На відео чути, як місцеві мешканці, коментуючи атаку, зазначають, що "Въеб*ли завод!"

Згодом стало відомо, що, за результатами OSINT-аналізк ASTRA, нафтохімічний завод "Ставролен" був атакований у Будьоннівську Ставропольського краю.

Більше інформації про атаку на Будьонновськ наразі немає.

Вибухи в Марій Ел

Також вибухи були чутні і в республіці Марій Ел, повідомили місцеві жителі. Очевидці зафіксували вогняну заграву на одному з фото - ASTRA геолокувала кадри. Вони зняті у селищі міського типу Оршанка, що в районі Пролетарської вулиці. Що саме було атаковано, достеменно поки що невідомо.







Атака на НПЗ "НС-Ойл"

Окрім того, в мережі вже є кадри з моменту атаки дронів на Ульянівську область РФ цієї ночі. За даними місцевих жителів, атаковано НПЗ "НС-Ойл" у селищі Новоспаському. Губернатор підтвердив атаку у Новоспаському районі, але про НПЗ нічого не повідомляв.

Підприємство займається переробкою та підготовкою до переробки нафти. Загальна виробнича потужність заводу становить 30 тисяч тонн нафти на рік.

