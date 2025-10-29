УКР
Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 29 жовтня, українські безпілотники атакували Москву та низку регіонів РФ. Є результативні влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Атака дронів на Будьонновськ

Зокрема, як зазначається, у Будьонновську Ставропольського краю жителі повідомляли про вибухи.

Момент нічної атаки БпЛА на Будьонновськ Ставропольського краю потрапив на відео.

На відео чути, як місцеві мешканці, коментуючи атаку, зазначають, що "Въеб*ли завод!"

Згодом стало відомо, що, за результатами OSINT-аналізк ASTRA, нафтохімічний завод "Ставролен" був атакований у Будьоннівську Ставропольського краю.

атака на рф

Також читайте: Путіну пропонують залучити добровольців до захисту критичних об’єктів

Більше інформації про атаку на Будьонновськ наразі немає.

Вибухи в Марій Ел

Також вибухи були чутні і в республіці Марій Ел, повідомили місцеві жителі. Очевидці зафіксували вогняну заграву на одному з фото - ASTRA геолокувала кадри. Вони зняті у селищі міського типу Оршанка, що в районі Пролетарської вулиці. Що саме було атаковано, достеменно поки що невідомо.

вибухи в рф
вибухи в рф
вибухи в рф

Атака на НПЗ "НС-Ойл"

Окрім того, в мережі вже є кадри з моменту атаки дронів на Ульянівську область РФ цієї ночі. За даними місцевих жителів, атаковано НПЗ "НС-Ойл" у селищі Новоспаському. Губернатор підтвердив атаку у Новоспаському районі, але про НПЗ нічого не повідомляв.

Також читайте: Шойгу стверджує, що менш як 1% українських безпілотників досягають цілей у РФ

Підприємство займається переробкою та підготовкою до переробки нафти. Загальна виробнича потужність заводу становить 30 тисяч тонн нафти на рік.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ".
  • Згодом стало відомо, що горить завод із виробництва бензину та дизелю.
  • Також ввечері 28 жовтня дрони атакували російську столицю. У Міноборони РФ повідомили про збиття трьох БпЛА на підступах до Москви. Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.
  • Про атаку БпЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

