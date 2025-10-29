Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 29 жовтня, українські безпілотники атакували Москву та низку регіонів РФ. Є результативні влучання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Атака дронів на Будьонновськ
Зокрема, як зазначається, у Будьонновську Ставропольського краю жителі повідомляли про вибухи.
Момент нічної атаки БпЛА на Будьонновськ Ставропольського краю потрапив на відео.
На відео чути, як місцеві мешканці, коментуючи атаку, зазначають, що "Въеб*ли завод!"
Згодом стало відомо, що, за результатами OSINT-аналізк ASTRA, нафтохімічний завод "Ставролен" був атакований у Будьоннівську Ставропольського краю.
Більше інформації про атаку на Будьонновськ наразі немає.
Вибухи в Марій Ел
Також вибухи були чутні і в республіці Марій Ел, повідомили місцеві жителі. Очевидці зафіксували вогняну заграву на одному з фото - ASTRA геолокувала кадри. Вони зняті у селищі міського типу Оршанка, що в районі Пролетарської вулиці. Що саме було атаковано, достеменно поки що невідомо.
Атака на НПЗ "НС-Ойл"
Окрім того, в мережі вже є кадри з моменту атаки дронів на Ульянівську область РФ цієї ночі. За даними місцевих жителів, атаковано НПЗ "НС-Ойл" у селищі Новоспаському. Губернатор підтвердив атаку у Новоспаському районі, але про НПЗ нічого не повідомляв.
Підприємство займається переробкою та підготовкою до переробки нафти. Загальна виробнича потужність заводу становить 30 тисяч тонн нафти на рік.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ".
- Згодом стало відомо, що горить завод із виробництва бензину та дизелю.
- Також ввечері 28 жовтня дрони атакували російську столицю. У Міноборони РФ повідомили про збиття трьох БпЛА на підступах до Москви. Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.
- Про атаку БпЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
самогоннимпрямогонним способом виробляють ерзац-паливо. Назвати це НПЗ - це як посєлкову пєкарню назвати хлібокомбінатом.
Те що посадовці хайпанули на Фламінго,---це правда,
завод "Ставролєн" виробляє поліетилен високої щільності (ПЕВП, низького тиску (ПЕНД)), що синтезується за технологією UNIPOL, марочний асортимент якого змінюється залежно від кон'юнктури ринку та налічує понад 30 марок. Компанія також виробляє більше 20 марок поліпропілену (ПП), пропілен, бензол нафтовий, вінілацетат, бутилен-бутадієнову фракцію, смоли нафтові важкі.
Це що удар по чорним пакєтам? куди ж вони мальчіков будуть складати?