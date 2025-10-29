РУС
Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 29 октября, украинские беспилотники атаковали Москву и ряд регионов РФ. Есть результативные попадания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Атака дронов на Буденновск

В частности, как отмечается, в Буденновске Ставропольского края жители сообщали о взрывах.

Момент ночной атаки БпЛА на Буденновск Ставропольского края попал на видео.

На видео слышно, как местные жители, комментируя атаку, отмечают, что "Въ#бали завод!"

Впоследствии стало известно, что, по результатам OSINT-анализк ASTRA, нефтехимический завод "Ставролен" был атакован в Буденновске Ставропольского края.

атака на РФ

Также читайте: Путину предлагают привлечь добровольцев к защите критических объектов

Больше информации об атаке на Буденновск на данный момент нет.

Взрывы в Марий Эл

Также взрывы были слышны и в республике Марий Эл, сообщили местные жители. Очевидцы зафиксировали огненное зарево на одном из фото - ASTRA геолоцировала кадры. Они сняты в поселке городского типа Оршанка, в районе Пролетарской улицы. Что именно было атаковано, точно пока неизвестно.

взрывы в РФ
взрывы в РФ
взрывы в РФ

Атака на НПЗ "НС-Ойл"

Кроме того, в сети уже есть кадры с момента атаки дронов на Ульяновскую область РФ этой ночью. По данным местных жителей, атакован НПЗ "НС-Ойл" в поселке Новоспасском. Губернатор подтвердил атаку в Новоспасском районе, но о НПЗ ничего не сообщал.

Также читайте: Шойгу утверждает, что менее 1% украинских беспилотников достигают целей в РФ

Предприятие занимается переработкой и подготовкой к переработке нефти. Общая производственная мощность завода составляет 30 тысяч тонн нефти в год.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ".
  • Впоследствии стало известно, что горит завод по производству бензина и дизеля.
  • Также вечером 28 октября дроны атаковали российскую столицу. В Минобороны РФ сообщили о сбитии трех БпЛА на подступах к Москве. Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временной приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский.
  • Об атаке БАЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

беспилотник (4475) НПЗ (342) Удары по РФ (624)
+22
Гори вся росія ,щоб ви всі виздихали кацапські варвари.
29.10.2025 06:50 Ответить
+16
Зер Гут!
29.10.2025 06:45 Ответить
+16
Курочка по зернятку. Головне не зупинятися.
29.10.2025 07:07 Ответить
Зер Гут!
29.10.2025 06:45 Ответить
Ja,ja, sehr Gut !!!
29.10.2025 07:25 Ответить
Richtig.
29.10.2025 07:28 Ответить
Порівняно невеликі нпз. Великі вже все...
29.10.2025 06:46 Ответить
Курочка по зернятку. Головне не зупинятися.
29.10.2025 07:07 Ответить
ну, як НПЗ... "НС-Ойл" - це нафтобаза, на які самогоннимпрямогонним способом виробляють ерзац-паливо. Назвати це НПЗ - це як посєлкову пєкарню назвати хлібокомбінатом.
29.10.2025 07:53 Ответить
Якщо там -" на ***** ***** вєбалі завод!" - Тоді Все Добре)
29.10.2025 06:47 Ответить
Гори вся росія ,щоб ви всі виздихали кацапські варвари.
29.10.2025 06:50 Ответить
Вiхрi пекучii вiють над ними, чорнii хмари iх злобно гнiтуть...
29.10.2025 07:03 Ответить
..., а ЗСУ елегантно *буть.
29.10.2025 07:27 Ответить
Ви пропустили слово ix, щоби було однозначно.
29.10.2025 07:34 Ответить
💥 Дрони атакували ГРЕС в окупованому Сімферополі - розпочалася пожежа, а у Гвардійському знову горить нафтобаза ATAN, яка вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб.- повідомляють кримські монітори
29.10.2025 07:17 Ответить
😲😲😲😲😲 Іти все нарообив один!!! відсоток українськиє дронів? Нагадаю, нещодавно у кацапів заявили, що цілі досягають лише 1 % вкраїнських дронів, якими ЗСУ атакують кацапію. 😁😁😁. Схоже цієї ночі дронів було тисячі. 😊
29.10.2025 07:24 Ответить
А ще кацапи заявляють що воюють з НАТО. Взагалі заяви кацапів повинні цікавити лише психіатрів.
29.10.2025 07:31 Ответить
А один "Фламінго" просто б знищив цей завод. Нажаль ще не встигли його перефарбувати з рожевого на чорний.
29.10.2025 07:33 Ответить
Де Фламінго???
29.10.2025 08:07 Ответить
Фламінго є ....його вдосконалюють, поки з точністю проблеми це ж не коника з дерева вистругати,і так, його випускають і накопичують, і були удари Фламінго по раші.
Те що посадовці хайпанули на Фламінго,---це правда,
29.10.2025 08:24 Ответить
"Ставролєн" - з почином!
завод "Ставролєн" виробляє поліетилен високої щільності (ПЕВП, низького тиску (ПЕНД)), що синтезується за технологією UNIPOL, марочний асортимент якого змінюється залежно від кон'юнктури ринку та налічує понад 30 марок. Компанія також виробляє більше 20 марок поліпропілену (ПП), пропілен, бензол нафтовий, вінілацетат, бутилен-бутадієнову фракцію, смоли нафтові важкі.
29.10.2025 08:01 Ответить
виробляє поліетилен високої щільності

Це що удар по чорним пакєтам? куди ж вони мальчіков будуть складати?
29.10.2025 08:26 Ответить
пакєти у них виробляють у кожному Мухосранську тіж самі шараги, які виробляють пакети для сміття. А "Ставролєн" на рік виробляє 300 тис. т поліетилену високої щільності (ПЕВП), і 120 тис. т на рік поліпропілєну преміального сегменту, які застосовуються для військових потреб - насамперед для ізоляції елементів та оболонок проводів у дронах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби тощо.
29.10.2025 08:54 Ответить
Це їм членін будував, а не пуйло, от хай тепер їм пуйло построїть без західних технологій, тобто з гівна і палок!
29.10.2025 09:03 Ответить
отож самі ви під..раси...путінські гобліни...Ладоні не болять аплодуючі фюреру хкуйлу за Київ за 3 дня???????????????????????????
29.10.2025 09:10 Ответить
Скажем прямо, неплохо-неплохо, жечь, крушить, взрывать, выводить из строя, затапливать, ломать , всё это нужно масштабировать и усиливать, чтобы стаду ватному на болотах, жить становилось совсем нескучно движуха нужна, сплошная, беспрерывная движуха.
29.10.2025 09:13 Ответить
 
 