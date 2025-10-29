Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 29 октября, украинские беспилотники атаковали Москву и ряд регионов РФ. Есть результативные попадания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Атака дронов на Буденновск

В частности, как отмечается, в Буденновске Ставропольского края жители сообщали о взрывах.

Момент ночной атаки БпЛА на Буденновск Ставропольского края попал на видео.

На видео слышно, как местные жители, комментируя атаку, отмечают, что "Въ#бали завод!"

Впоследствии стало известно, что, по результатам OSINT-анализк ASTRA, нефтехимический завод "Ставролен" был атакован в Буденновске Ставропольского края.

Больше информации об атаке на Буденновск на данный момент нет.

Взрывы в Марий Эл

Также взрывы были слышны и в республике Марий Эл, сообщили местные жители. Очевидцы зафиксировали огненное зарево на одном из фото - ASTRA геолоцировала кадры. Они сняты в поселке городского типа Оршанка, в районе Пролетарской улицы. Что именно было атаковано, точно пока неизвестно.







Атака на НПЗ "НС-Ойл"

Кроме того, в сети уже есть кадры с момента атаки дронов на Ульяновскую область РФ этой ночью. По данным местных жителей, атакован НПЗ "НС-Ойл" в поселке Новоспасском. Губернатор подтвердил атаку в Новоспасском районе, но о НПЗ ничего не сообщал.

Предприятие занимается переработкой и подготовкой к переработке нефти. Общая производственная мощность завода составляет 30 тысяч тонн нефти в год.

Что предшествовало?