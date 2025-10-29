Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 29 октября, украинские беспилотники атаковали Москву и ряд регионов РФ. Есть результативные попадания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Атака дронов на Буденновск
В частности, как отмечается, в Буденновске Ставропольского края жители сообщали о взрывах.
Момент ночной атаки БпЛА на Буденновск Ставропольского края попал на видео.
На видео слышно, как местные жители, комментируя атаку, отмечают, что "Въ#бали завод!"
Впоследствии стало известно, что, по результатам OSINT-анализк ASTRA, нефтехимический завод "Ставролен" был атакован в Буденновске Ставропольского края.
Больше информации об атаке на Буденновск на данный момент нет.
Взрывы в Марий Эл
Также взрывы были слышны и в республике Марий Эл, сообщили местные жители. Очевидцы зафиксировали огненное зарево на одном из фото - ASTRA геолоцировала кадры. Они сняты в поселке городского типа Оршанка, в районе Пролетарской улицы. Что именно было атаковано, точно пока неизвестно.
Атака на НПЗ "НС-Ойл"
Кроме того, в сети уже есть кадры с момента атаки дронов на Ульяновскую область РФ этой ночью. По данным местных жителей, атакован НПЗ "НС-Ойл" в поселке Новоспасском. Губернатор подтвердил атаку в Новоспасском районе, но о НПЗ ничего не сообщал.
Предприятие занимается переработкой и подготовкой к переработке нефти. Общая производственная мощность завода составляет 30 тысяч тонн нефти в год.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ".
- Впоследствии стало известно, что горит завод по производству бензина и дизеля.
- Также вечером 28 октября дроны атаковали российскую столицу. В Минобороны РФ сообщили о сбитии трех БпЛА на подступах к Москве. Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временной приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский.
- Об атаке БАЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.
самогоннимпрямогонним способом виробляють ерзац-паливо. Назвати це НПЗ - це як посєлкову пєкарню назвати хлібокомбінатом.
Те що посадовці хайпанули на Фламінго,---це правда,
завод "Ставролєн" виробляє поліетилен високої щільності (ПЕВП, низького тиску (ПЕНД)), що синтезується за технологією UNIPOL, марочний асортимент якого змінюється залежно від кон'юнктури ринку та налічує понад 30 марок. Компанія також виробляє більше 20 марок поліпропілену (ПП), пропілен, бензол нафтовий, вінілацетат, бутилен-бутадієнову фракцію, смоли нафтові важкі.
Це що удар по чорним пакєтам? куди ж вони мальчіков будуть складати?