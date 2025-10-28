РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Путину предлагают привлечь добровольцев к защите критических объектов

Путину предлагают, чтобы добровольцы защищали критические объекты

В России предложили создать региональные добровольческие отряды для защиты особо опасных и критически важных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Соответствующую инициативу российскому диктатору предложил экс-министр обороны, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Путин ее поддержал.

По словам Шойгу, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области, которую в последние месяцы часто атакуют украинские беспилотники.

Шойгу не сообщил подробностей о составе и механизме формирования отрядов.

Атака дронов на регионы РФ

27 октября дроны второй день подряд атаковали Москву.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил об определении задачи по расширению географии применения дальнобойных ударов по РФ.

Читайте: Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БПЛА, 34 из них летели на Москву

путин владимир (32404) россия (97842) Шойгу Сергей (718) Удары по РФ (622)
О.Царьова
показать весь комментарий
28.10.2025 15:03 Ответить
Було б непогано. Більше Прігожіних, хороших, різних, і добре озброєних що конкурують між собою.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:08 Ответить
Вони і за гроші ничого не хочуть робити, а, то - добровольно! Субботники організуйте, а хто не прийде - вимкніть газ.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:10 Ответить
Підключайте вже свою "юнармію" !
Хай кацапські вилупки стажируються...
показать весь комментарий
28.10.2025 15:15 Ответить
В нього грошей нема їм платити.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:23 Ответить
Процесс пошол писздяец поРаше!
показать весь комментарий
28.10.2025 16:21 Ответить
 
 