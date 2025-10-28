Путину предлагают привлечь добровольцев к защите критических объектов
В России предложили создать региональные добровольческие отряды для защиты особо опасных и критически важных объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Соответствующую инициативу российскому диктатору предложил экс-министр обороны, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Путин ее поддержал.
По словам Шойгу, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области, которую в последние месяцы часто атакуют украинские беспилотники.
Шойгу не сообщил подробностей о составе и механизме формирования отрядов.
Атака дронов на регионы РФ
27 октября дроны второй день подряд атаковали Москву.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил об определении задачи по расширению географии применения дальнобойных ударов по РФ.
