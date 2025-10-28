Путіну пропонують залучити добровольців до захисту критичних об’єктів

У Росії запропонували створити регіональні добровольчі загони для захисту особливо небезпечних і критично важливих об'єктів.

Відповідну ініціативу російському диктатору запропонував ексміністр оборони, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу. Путін її підтримав.

За словами Шойгу, із такою ініціативою виступило керівництво Нижньогородської області, яку в останні місяці часто атакують українські безпілотники.

Шойгу не повідомив подробиць про склад та механізм формування загонів.

Атака дронів на регіони РФ

27 жовтня дрони другий день поспіль атакували Москву.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про визначення завдання щодо розширення географії застосування далекобійних ударів по РФ.

