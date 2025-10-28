УКР
Путіну пропонують залучити добровольців до захисту критичних об’єктів

Путіну пропонують, щоб доброволльці захищали критичні об’єкти

У Росії запропонували створити регіональні добровольчі загони для захисту особливо небезпечних і критично важливих об'єктів.

Відповідну ініціативу російському диктатору запропонував ексміністр оборони, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу. Путін її підтримав.

За словами Шойгу, із такою ініціативою виступило керівництво Нижньогородської області, яку в останні місяці часто атакують українські безпілотники.

Шойгу не повідомив подробиць про склад та механізм формування загонів.

Атака дронів на регіони РФ

27 жовтня дрони другий день поспіль атакували Москву.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про визначення завдання щодо розширення географії застосування далекобійних ударів по РФ.

путін володимир (25036) росія (68691) Шойгу Сергій (632) Удари по РФ (628)
О.Царьова
28.10.2025 15:03 Відповісти
Було б непогано. Більше Прігожіних, хороших, різних, і добре озброєних що конкурують між собою.
28.10.2025 15:08 Відповісти
Вони і за гроші ничого не хочуть робити, а, то - добровольно! Субботники організуйте, а хто не прийде - вимкніть газ.
28.10.2025 15:10 Відповісти
Підключайте вже свою "юнармію" !
Хай кацапські вилупки стажируються...
28.10.2025 15:15 Відповісти
В нього грошей нема їм платити.
28.10.2025 15:23 Відповісти
 
 