Новости Атака дронов на регионы РФ
Шойгу утверждает, что менее 1% украинских беспилотников достигают целей в РФ

Шойгу об атаках украинских дронов

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу убеждает, что до своих целей на территории России долетает якобы менее 1% беспилотников.

Об этом он заявил на совещании по вопросам защиты критически важных объектов РФ, цитирует Astra, передает Цензор.НЕТ.

Защита критических объектов РФ

"Если говорить в процентном отношении, то менее 1% беспилотников долетает, но менее 1% - это тоже достижение [целей]", - утверждает он.

По словам Шойгу, в РФ принимаются "инженерные меры" для защиты. Также якобы осуществляется работа мобильных огневых групп, которые поражают беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину предлагают привлечь добровольцев к защите критических объектов

Атака дронов на регионы РФ

27 октября дроны второй день подряд атаковали Москву.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил об определении задачи по расширению географии применения дальнобойных ударов по РФ.

Читайте также: Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БпЛА, 34 из них летели на Москву

беспилотник (4470) Шойгу Сергей (718) Удары по РФ (622)
та да. вірю кожній букві.
28.10.2025 19:08 Ответить
Нє. Ми знаємо, що з логікою у кацапів трабли.

Але нормальну людину злякала б думка, що навіть 1% долітаючих дронів здатен обвалити нафтопереробку Роісі і спричинити дефіцит бензину.
28.10.2025 19:13 Ответить
Можливо він мав на увазі що 1% збивають?
28.10.2025 19:13 Ответить
Це він мав на увазі що на москву. Зі 100 дронів - 1.
28.10.2025 19:19 Ответить
Все що говорить Шойгу сумніву не підлягає - це може підтвердити сама чесна людина на світі - ***** Бункерне, а все що про них пишуть абсолютна брехня, видумана англо-саксами на радість київській Хунті. Отак-то малята - віримо і не сумніваємось.
28.10.2025 19:15 Ответить
навіть 1 з одного відсотка може влучити в цього оленя
28.10.2025 19:18 Ответить
Ну , цілком можливо - десь 1% досгають цілі , а решта вражаються уламками !
28.10.2025 19:20 Ответить
Це добре, хай собі стверджує.
28.10.2025 19:21 Ответить
До Москви ніщо не долітає. Можно лаять Касьянова скількі завгодно, але по факту нічого. Нуль. П.С. Так. Це показник. Бо перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по Москві.
28.10.2025 19:24 Ответить
 
 