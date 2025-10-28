Шойгу утверждает, что менее 1% украинских беспилотников достигают целей в РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу убеждает, что до своих целей на территории России долетает якобы менее 1% беспилотников.

Об этом он заявил на совещании по вопросам защиты критически важных объектов РФ, цитирует Astra, передает Цензор.НЕТ.

Защита критических объектов РФ

"Если говорить в процентном отношении, то менее 1% беспилотников долетает, но менее 1% - это тоже достижение [целей]", - утверждает он.

По словам Шойгу, в РФ принимаются "инженерные меры" для защиты. Также якобы осуществляется работа мобильных огневых групп, которые поражают беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину предлагают привлечь добровольцев к защите критических объектов

Атака дронов на регионы РФ

27 октября дроны второй день подряд атаковали Москву.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил об определении задачи по расширению географии применения дальнобойных ударов по РФ.

Читайте также: Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БпЛА, 34 из них летели на Москву