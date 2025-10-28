Шойгу стверджує, що менш як 1% українських безпілотників досягають цілей у РФ

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу переконує, що до своїх цілей на території Росії долітає нібито менш як 1% безпілотників.

Про це він заявив на нараді з питань захисту критично важливих об'єктів РФ, цитує Astra, передає Цензор.НЕТ.

Захист критичних об'єктів РФ

"Якщо говорити у відсотковому відношенні, то менш як 1% безпілотників долітає, але менше ніж 1% –– це теж досягнення [цілей]", - стверджує він.

За словами Шойгу, у РФ вживаються "інженерні заходи" для захисту. Також нібито здійснюється робота мобільних вогневих груп, які вражають безпілотники.

Атака дронів на регіони РФ

27 жовтня дрони другий день поспіль атакували Москву.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про визначення завдання щодо розширення географії застосування далекобійних ударів по РФ.

