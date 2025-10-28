УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 470 28

Шойгу стверджує, що менш як 1% українських безпілотників досягають цілей у РФ

Шойгу про атаки українських дронів

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу переконує, що до своїх цілей на території Росії долітає нібито менш як 1% безпілотників.

Про це він заявив на нараді з питань захисту критично важливих об'єктів РФ, цитує Astra, передає Цензор.НЕТ.

Захист критичних об'єктів РФ

"Якщо говорити у відсотковому відношенні, то менш як 1% безпілотників долітає, але менше ніж 1%  –– це теж досягнення [цілей]", - стверджує він.

За словами Шойгу, у РФ вживаються "інженерні заходи" для захисту. Також нібито здійснюється робота мобільних вогневих груп, які вражають безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну пропонують залучити добровольців до захисту критичних об’єктів

Атака дронів на регіони РФ

27 жовтня дрони другий день поспіль атакували Москву.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про визначення завдання щодо розширення географії застосування далекобійних ударів по РФ.

Читайте також: Росія заявила про масовану атаку дронів: нібито збили майже 200 БпЛА, 34 з них летіло на Москву

Автор: 

безпілотник (5100) Шойгу Сергій (632) Удари по РФ (628)
Топ коментарі
+6
Нє. Ми знаємо, що з логікою у кацапів трабли.

Але нормальну людину злякала б думка, що навіть 1% долітаючих дронів здатен обвалити нафтопереробку Роісі і спричинити дефіцит бензину.
28.10.2025 19:13 Відповісти
28.10.2025 19:13 Відповісти
+3
Все що говорить Шойгу сумніву не підлягає - це може підтвердити сама чесна людина на світі - ***** Бункерне, а все що про них пишуть абсолютна брехня, видумана англо-саксами на радість київській Хунті. Отак-то малята - віримо і не сумніваємось.
28.10.2025 19:15 Відповісти
28.10.2025 19:15 Відповісти
+3
До Москви ніщо не долітає. Можно лаять Касьянова скількі завгодно, але по факту нічого. Нуль. П.С. Так. Це показник. Бо перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по Москві.
28.10.2025 19:24 Відповісти
28.10.2025 19:24 Відповісти
та да. вірю кожній букві.
28.10.2025 19:08 Відповісти
28.10.2025 19:08 Відповісти
Нє. Ми знаємо, що з логікою у кацапів трабли.

Але нормальну людину злякала б думка, що навіть 1% долітаючих дронів здатен обвалити нафтопереробку Роісі і спричинити дефіцит бензину.
28.10.2025 19:13 Відповісти
28.10.2025 19:13 Відповісти
Уявляю, що з ним трапиться, якщо хтось запитає "а аткуда у хахлов стока беспілотнікав?"
28.10.2025 19:37 Відповісти
28.10.2025 19:37 Відповісти
Можливо він мав на увазі що 1% збивають?
28.10.2025 19:13 Відповісти
28.10.2025 19:13 Відповісти
Це він мав на увазі що на москву. Зі 100 дронів - 1.
28.10.2025 19:19 Відповісти
28.10.2025 19:19 Відповісти
А що, знатний оленевод вміє рахувати?
28.10.2025 19:35 Відповісти
28.10.2025 19:35 Відповісти
Все що говорить Шойгу сумніву не підлягає - це може підтвердити сама чесна людина на світі - ***** Бункерне, а все що про них пишуть абсолютна брехня, видумана англо-саксами на радість київській Хунті. Отак-то малята - віримо і не сумніваємось.
28.10.2025 19:15 Відповісти
28.10.2025 19:15 Відповісти
навіть 1 з одного відсотка може влучити в цього оленя
28.10.2025 19:18 Відповісти
28.10.2025 19:18 Відповісти
Ну , цілком можливо - десь 1% досгають цілі , а решта вражаються уламками !
28.10.2025 19:20 Відповісти
28.10.2025 19:20 Відповісти
Це добре, хай собі стверджує.
28.10.2025 19:21 Відповісти
28.10.2025 19:21 Відповісти
До Москви ніщо не долітає. Можно лаять Касьянова скількі завгодно, але по факту нічого. Нуль. П.С. Так. Це показник. Бо перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по Москві.
28.10.2025 19:24 Відповісти
28.10.2025 19:24 Відповісти
Перемогти психологічно можна лише того хто має розум. В критичновеликої кількості кацапів мозок є, але свої функції не виконує.
28.10.2025 20:12 Відповісти
28.10.2025 20:12 Відповісти
Рефлекс жити є навіть у тварин.
28.10.2025 20:24 Відповісти
28.10.2025 20:24 Відповісти
Если бы это было правдой - он бы об этом не говорил. А раз говорит врет, значит есть причина.
28.10.2025 19:30 Відповісти
28.10.2025 19:30 Відповісти
Ну один так один... Головне, щоб побільше НПЗ на кацапщині перестали працювати...
28.10.2025 19:31 Відповісти
28.10.2025 19:31 Відповісти
Так знатний потомствений оленевод Знає що бреханути, щоб ***** не образити. Але цей 1% таких звіздюль дає кацапні, що скоро кацапи пересядуть на оленів.. В кращому випадку.
28.10.2025 19:33 Відповісти
28.10.2025 19:33 Відповісти
Вони на оленях в атаку будуть ходити.
28.10.2025 20:53 Відповісти
28.10.2025 20:53 Відповісти
А як стане долітати 2%, то рашці буде пісєц!
28.10.2025 19:36 Відповісти
28.10.2025 19:36 Відповісти
Я думаю 3% долітають, до Москви 0% нуль.

Все таки росія за цю війну не сильно витрачала ракети ППО. Вони можуть собі дозволити збивати дрони зенітними ракетами.

Але якщо росіяни почнуть виробляти дрони-перехоплювачі, тоді до 1% ефективність може впасти.

На туповатий Захід уже немає надії, ППО у них кіт наплакав, дронів нема, крилатих ракет виробляють десяток в рік.

Картина погана, Захід зі своїми перекосами нас розчарував, наробили літаків і кораблів на трильйони, потім списують кожні 30 років, а про ешолоновану ППО забули, ці дураки трильйони тратять, нічого немають.

Якби ми у нас в союзниках був Китай, а не Захід, у котрого немає перекосів, то ми б цю війну давно виграли.
28.10.2025 19:41 Відповісти
28.10.2025 19:41 Відповісти
Можливо. І від цього країна-бензоколонка перестала бензоколонити. А якщо полетять Томагавки, що від рассії залишиться?
28.10.2025 19:44 Відповісти
28.10.2025 19:44 Відповісти
Потому что по сводкам было видно, что Украина запускает по 3-10 беспилотников на разные области РФ. Не перегружая ПВО. Вместо того, чтобы запускать 300 беспилотников по одной цели и одним маршрутом, чтобы ПВО не справлялось - по ТЭС Москвы. А запуская по 3-10 беспилотника по разным регионам - это просто саботаж и умышленное неисполнение и небрежное выполнение обязанностей и скрытое противодействие осуществлению атак наносящих урон врагу. Как выявить предателей, по саботажу. Логически по всем действиям и контрнаступлениям тоже когда по чистому полю атаковали минные поля и линию суровикина на юге. Или завели войска в Белгороде на границе постоять, пока РФ захватывала территории. Перед войной оборону не делали, хотя война уже шла с 2014. Мосты не взорвали и юг сдали и дали Марик в окружение с самыми боевыми подразделениями Азова. Сколько в партии людей спалились на связях с олигархами или ФСБ или коррупции. И можно перечислять долго, только толку 0. Путин сидит во власти Украины в лице Зеленского. Зеленский шестерка Путина. И ФСБ ему помогает СМИ проводить контроль населения, и компанию проводить помогали. Путин внедрился во власть Украины и ведет войну сам с собой. - Мучая народ Украины. Просто это не хочется все видеть, но как, если оно влияет на жизнь. Устроили концлагерь из Украины и мучают заключенных. Зло...
28.10.2025 19:52 Відповісти
28.10.2025 19:52 Відповісти
"Потому что по сводкам было видно, что Украина запускает по 3-10 беспилотников на разные области РФ.." А по каким сводкам, где можно с ними ознакомится?
28.10.2025 21:07 Відповісти
28.10.2025 21:07 Відповісти
Насправді десь 5-10 відсотків. Але кацапи активно фіксять теми фпв-перехоплювачів, мобільних вогневих груп та використання легкомоторної авіації. Ресурсів вони мають в рази більше, а тому після нового року і справді може бути 1 відсоток і це для нас не повинно бути новим сюрпризом. Тому потрібні нові засоби ураження, які не збити з кулемета.
28.10.2025 20:08 Відповісти
28.10.2025 20:08 Відповісти
Сміливо можна множити на десять.
28.10.2025 20:13 Відповісти
28.10.2025 20:13 Відповісти
шойга вообще сейчас не у дел
28.10.2025 20:23 Відповісти
28.10.2025 20:23 Відповісти
Нехай вірять в це !
28.10.2025 20:50 Відповісти
28.10.2025 20:50 Відповісти
тежело чему-то долетать если беспилотников нет, кроме тех, которые хламидия лично одобрил. Про ракеты вообще без комментариев. 4 год скоро пойдет - ноль ракет собственного производства. Их приграничные области должны лежать без света и без логистики как наш Херсон, Харьков, Сумы итд. Но с властью зеленых проклятых еврейский барыг, которые больше пекутся о собственном кармане чем стране, остаётся только ждать когда это все наконец закончится
28.10.2025 21:01 Відповісти
28.10.2025 21:01 Відповісти
В принципе, Свитан говорит то же самое, что менее 1% украинских беспилотников достигают целей в РФ, возможно он ошибается..
28.10.2025 21:05 Відповісти
28.10.2025 21:05 Відповісти
 
 