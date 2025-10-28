Шойгу стверджує, що менш як 1% українських безпілотників досягають цілей у РФ
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу переконує, що до своїх цілей на території Росії долітає нібито менш як 1% безпілотників.
Про це він заявив на нараді з питань захисту критично важливих об'єктів РФ, цитує Astra, передає Цензор.НЕТ.
Захист критичних об'єктів РФ
"Якщо говорити у відсотковому відношенні, то менш як 1% безпілотників долітає, але менше ніж 1% –– це теж досягнення [цілей]", - стверджує він.
За словами Шойгу, у РФ вживаються "інженерні заходи" для захисту. Також нібито здійснюється робота мобільних вогневих груп, які вражають безпілотники.
Атака дронів на регіони РФ
27 жовтня дрони другий день поспіль атакували Москву.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив про визначення завдання щодо розширення географії застосування далекобійних ударів по РФ.
Але нормальну людину злякала б думка, що навіть 1% долітаючих дронів здатен обвалити нафтопереробку Роісі і спричинити дефіцит бензину.
говоритврет, значит есть причина.
Все таки росія за цю війну не сильно витрачала ракети ППО. Вони можуть собі дозволити збивати дрони зенітними ракетами.
Але якщо росіяни почнуть виробляти дрони-перехоплювачі, тоді до 1% ефективність може впасти.
На туповатий Захід уже немає надії, ППО у них кіт наплакав, дронів нема, крилатих ракет виробляють десяток в рік.
Картина погана, Захід зі своїми перекосами нас розчарував, наробили літаків і кораблів на трильйони, потім списують кожні 30 років, а про ешолоновану ППО забули, ці дураки трильйони тратять, нічого немають.
Якби ми у нас в союзниках був Китай, а не Захід, у котрого немає перекосів, то ми б цю війну давно виграли.